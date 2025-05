Indirizzi iper chic, percorsi storici, trekking, residenze d'eccezione, giardini fioriti, per un tuffo nel blu… in attesa di Cannes

Seducente, luminosa, sofisticata: la Costa Azzurra non è solo una destinazione, è uno stato d’animo. Una meta gettonata tutto l’anno, ma ancora di più nel periodo del Festival di Cannes, in programma dal 13 al 24 maggio 2025, con Juliette Binoche presidente di giuria.

Da Mentone a Saint-Tropez, ogni curva della Grand Corniche regala scorci che sembrano usciti da una pellicola Nouvelle Vague, mentre i ristoranti e gli hotel raccontano storie di glamour, eleganza e sapori che profumano di Mediterraneo.

Procuratevi allora una cabriolet vintage e partite all'avventura! Perché in Costa Azzurra, il viaggio è parte dello spettacolo...

Cannes: cosa vedere nella città del cinema

Partiamo proprio da Cannes, la città del Festival del Cinema.

Il cuore di Cannes batte da 78 anni, al ritmo della settima arte e il Festival è l’evento più pubblicizzato al mondo dopo i Giochi Olimpici.

In attesa del red carpet, tanto per cominciare, esplorate la Croisette!

Qui si possono ammirare i negozi delle firme più prestigiose della moda e del lusso e alcuni dei palazzi più belli della cittadina.

Situato invece all'estremità occidentale, accanto al Vieux Port, il Suquet, cuore storico della città.

Questo suggestivo quartiere, caratterizzato da tortuose stradine su cui si affacciano ristoranti e negozietti, ospita alcune delle principali attrazioni di Cannes, tra cui il Marché Forville, il Musée de la Castre e la Tour du Masque (dove, secondo la leggenda, si sarebbe rifugiato il misterioso uomo dalla maschera di ferro dopo essere evaso dall'Isola di Santa Margherita).

Il Suquet, poi, offre viste magnifiche!

Un'oasi verde nel cuore di Nizza: due passi sulla promenade du Paillon

Grazie alla magia del clima mediterraneo, la Promenade du Paillon invita a un viaggio botanico senza fuso orario, con la promessa di alberi in fiore in ogni stagione.

In una sola passeggiata, si incontrano piante provenienti da tutto il mondo, con un omaggio al garofano, uno dei simboli di Nizza.

Vicino al Lycée Masséna un rettangolo di oltre 2.000 piante di garofano ricorda l’epoca in cui questo fiore veniva esportato ovunque.

Antibes: sulle tracce di Pablo Picasso

Il turchese del cielo e del mare, il verde dell’entroterra, le zagare e i gelsomini: tra questi paesaggi Pablo Picasso ritrova la gioia di vivere dopo gli orrori della Seconda guerra mondiale.

Come gli Impressionisti, anche il maestro cubista è stregato dalla luce della Riviera francese.

Picasso ha amato a tal punto Antibes, da lasciarle un museo, assolutamente da visitare.

Per una sosta di Charme: l'Eden Roc

Sulla punta meridionale del Cap d'Antibes, l'Hotel du Cap-Eden-Roc è semplicemente senza eguali. È un posto per godere di panorami senza rivali da un’esclusiva collezione di camere, suite e ville, tutte incastonate tra acri di pini e coste incontaminate.

E' una delle proprietà più raffinate d’Europa, oltre che un rifugio leggendario di grandi intellettuali.

Nel corso degli ultimi 150 anni, l’hotel è stato conosciuto con alcuni nomi diversi: Villa Soleil, Grand Hotel du Cap, Hotel du Cap Eden Roc, ma lo spirito e l’essenza sono rimasti decisamente gli stessi.

L'eterna bellezza di Saint Paul de Vence, sul sentiero degli artisti

Viuzze lastricate, fonte di ispirazione per artisti di ogni epoca. Questa fortezza vivente è una galleria d’arte all’aperto. Appena fuori dalle sue mura, la Fondazione Maeght custodisce tesori di arte moderna e contemporanea tra i più preziosi d’Europa. Qui, il tempo sembra essere sospeso.

La Fondazione creata da Marguerite e Adrien Maeght per celebrare l’arte moderna è una collezione di 9.000 opere che celebra i più grandi artisti del XX secolo: Giacometti, Miró, Braque, Calder, Chagall…

Un luogo magico, dedicato all’arte moderna e ai suoi più grandi talenti.

A Porquerolles: l'Hotel di Charme

Porquerolles sembra fatta apposta per disconnettersi da tutto e tutti: niente automobili se non quelle degli abitanti, natura protetta e divieti severi per campeggi e fuochi - qui si cammina, si pedala, si nuota.

Le spiagge del versante nord come Notre Dame o la Plage d’Argent sembrano Caraibi in miniatura, mentre i sentieri del sud portano a calette rocciose da scoprire zaino in spalla.

Per dormire con stile in un'oasi di pace nel cuore dell'Isola, il Mas du Langoustier.

Di proprietà della famiglia Fournier - Le Ber dal 1912, questo hotel-ristorante è circondato da un parco di 50 ettari e si trova sulla punta occidentale dell'isola di Porquerolles, parte integrante del Parco Nazionale di Port-Cros.

Una parentesi incantata, nella pace e nella tranquillità dove le cicale verranno a cantare da giugno a settembre la musica più bella.

Grasse: sulla via del profumo

Grasse è uno dei borghi della Costa Azzurra e offre esperienze olfattive senza eguali.

Il suo centro storico è un labirinto di vicoli e palazzi storici che nascondono i segreti dei suoi maestri profumieri.

Visitare le storiche profumerie Fragonard, Molinard e Galimard equivale a tuffarsi in un universo di aromi capaci di evocare le più sottili emozioni e memorie. Qui è possibile in poche ore creare un profumo su misura accompagnati nel viaggio da un esperto creatore delle profumerie.

Ma Grasse non vive solo di essenze, è un crocevia di arte, con musei e gallerie che ne celebrano la ricca eredità culturale e artigianale.

Èze: la terrazza panoramica di La Chevre Dor per un pranzo stellato

Perdersi tra i vicoli di Èze, borgo medioevale abbarbicato sul mare, è parte dell’esperienza, ma il vero spettacolo è sulla terrazza panoramica di La Chèvre d’Or, ristorante stellato e parte dell’omonimo relais.

Qui, il tramonto sembra costruito su misura per Instagram, anche se la realtà supera ogni filtro!

Il mercatino di Saint Tropez

Per chiudere in bellezza il nostro tour in Costa Azzurra, non può mancare Saint-Tropez, icona senza tempo, dove tutto è spettacolo.

Qui è come essere sempre sul set di un film. L’atmosfera è chic ed elegante, tipica del jet set internazionale, come un film francese degli Anni 50. Sono numerosi gli eventi che animano il cuore pulsante della movida di Saint Tropez.

Ogni martedì e sabato mattina, in Place des Lices si tiene invece il mercato: fiori, spezie, tessuti, borse, ce n’è da inebriare occhi e narici. Vietato, però, arrivare dopo le 9 del mattino se si vuole fare l’affare da riscoprire quando, come cantava Brigitte Bardot ne “La Mandrague”, la spiaggia è ormai abbandonata.

Il consiglio di X-style digital:

Sorseggiare il "Vin da sable"

Lo chiamano così gli habitué il rosé color della sabbia dorata della Pampelonne che spunta da ogni secchiello tra un matelas e l’altro bord de mer. Cresce nelle vigne tra Ramatuelle e Grimaud, nel verde entroterra della penisola, ed è perfetto per la spiaggia, il barbecue o da gustare al tramonto sul porticciolo vista yacht.