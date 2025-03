Borse che passione!

Rane, bauletti in pelle, bag da portare a spalla o a mano… Quando si parla di accessori, la Paris Fashion Week non delude mai. Ogni nuova proposta in passerella si trasforma in oggetto del desiderio. Se si tratta di borse poi… Dalla più classica alla più ironica, la bag è ancora uno dei punti chiave dell’outfit delle fashioniste, tanto da diventare spesso uno status symbol, una It-bag.

In pelle o in plastica, flessibile o compatta, seriosa o simpatica, la borsa accompagna la donna in ogni occasione della sua vita. Per l’autunno inverno ’25-‘26 i designer sembrano essersi scatenati con le forme, le nuances, le texture e le decorazioni. Senza mai perdere di vista lo stile.

I bauletti, non solo verticali

Le borse a bauletto conquistano da sempre il cuore delle amanti della moda più appassionate. Rigide e compatte, queste compagne di viaggio sembrano dire “portami con te e partiamo!”. Il modello classico con il manico sulla parte superiore invita a riporre gli oggetti, per proteggerli. Ampio e compatto, il bauletto si estende verso l’alto o in larghezza. Ora un nuovo modello fa capolino. Dalle sfilate parigine di Hermès e Victoria Beckham incanta il bauletto piatto o stretto, che si apre quasi come fosse uno specchietto portatile. Il manico è sempre in alto, per afferrare con fermezza il mondo che si porta con sé, senza rinunciare alla sofisticatezza.

Crediti Launchmetrics.com/Spotlight

Quando l’ironia è a portata… di mano

Nella vita l’ironia aiuta a vivere in modo più leggero e cosa c’è di meglio di una borsa che fa sorridere e divertire? La Paris Fashion Week ha regalato ai fotografi non solo capi da mille e una notte, ma anche accessori che bucano l’obiettivo. In passerella, borse a forma di rana, violino, lampione e molto altro. Gabbiette per uccellini e telecamere, afferrate come normali accessori. Parola chiave: sdrammatizzare. Vivienne Westwood insegna.

Crediti Launchmetrics.com/Spotlight

La bag si fa preziosa, quasi un vero gioiello

Il corpo può essere adornato da pietre e gioielli, ma non solo. Anche le borse possono trasformarsi in oggetti pronti a impreziosire i look più formali ed eleganti, per outfit ricchi e sofisticati. Oppure possono essere aggiunte a mise easy chic e casual, per un tocco scanzonato e snob. A Parigi le borse gioiello hanno fatto scintillare gli occhi del pubblico sfilando nelle collezioni di maison come Chanel e Zimmermann.

Crediti Launchmetrics.com/Spotlight

Se la funzionalità “scherza”...

La borsa è l’accessorio funzionale per eccellenza. Pronta ad essere riempita con ogni tipo di oggetti, aiuta ogni donna a non sentire la mancanza di nulla. Deve essere resistente, ma anche dinamica e, se si desidera, giocosa. In pole position per rispondere alle più svariate esigenze, la funzionalità può risiedere nella capienza, ma anche nei materiali o nei decori. Come hanno mostrato Coperni, con la sua Borsa tamagotchi, Kiko Kostadinov, con la rete da pesca che cattura il necessaire, e Louis Vuitton, che usa cinghie di pelle per racchiudere una coperta.

Crediti Launchmetrics.com/Spotlight

Un viaggio, a portata di… vita

Quando si viaggia e nella routine frettolosa delle metropoli la comodità è il regalo più grande. Le borse che possono essere portate attaccate alla vita sono un grande aiuto. E la Paris fashion Week lo ha confermato con i look delle sfilate di maison come Louis Vuitton e Zimmermann. Accessori dalle piccole dimensioni, per non dimenticare gli oggetti più importanti, ma anche bisacce dal tocco glam, che abbracciano i fianchi. Pezzi funzionali, dall’allure glam. Il must-have di chi vuole essere alla moda, senza rinunciare alla vita frenetica della city.