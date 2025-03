Sarah Jessica Parker, 60 anni di stile

Buon compleanno alla Carrie Bradshaw di Sex and the City, la protagonista della serie tv modaiola per eccellenza, che spegne 60 candeline. Passano gli anni, ma sugli schermi la più fashionista resta sempre lei

Il tempo non sembra passare mai per Sarah Jessica Parker, che oggi 25 marzo 2025 compie 60 anni. Tantissimi auguri all’attrice che per sei stagioni ha vestito i panni della bionda Carrie Bradshaw, il personaggio più amato della serie tv iconica degli Anni 90 e 2000, Sex and the City. Ora il successo del reboot …And Just Like That, giunto alla terza stagione ancora in lavorazione.

La Parker ha recitato in molti altri film, ma la combo “Sarah/Carrie” è la perfezione per tutte le appassionate di moda. Da sempre attrice e personaggio sono un’esplosione di stile all’ennesima potenza, dentro e fuori dal set. Corteggiata anno dopo anno dal fashion system, Sarah Jessica Parker è oggi protagonista insieme a Mahmood della nuova campagna di Zalando. Per celebrarla ripercorriamo alcuni tra i suoi look più belli. Dal personaggio alla vita reale.

Carrie, una vita all’insegna delle griffe

Un appartamento a Manhattan, una rubrica su un famoso giornale e un guardaroba da sogno. Sono gli Anni 90/2000. Carrie incarna la parola stile. Ogni look buca lo schermo, è originale e fresco, come se fosse costruito in pochi minuti senza il minimo sforzo. Gli outfit sono un mix di pezzi firmati attuali e vintage. Il suo stipendio viene speso per accessori griffatissimi, come le amate scarpe di Manolo Blahnik (ne ha più di cento paia).

Photo Credit - AGF

I più grandi designer ogni giorno la accompagnano per le strade della “sua” New York, insieme alle amiche del cuore, Charlotte, Miranda e Samantha, rincorrendo il grande amore, primo fra tutti il finanziere Mr. Big.

Le stagioni di Sex and The City, dal 1998 al 2004, sono state in tutto sei, fatte di look indimenticabili. Sono usciti anche due film, Sex and the City, del 2008, e Sex and the City 2, del 2010, in cui a catturare la scena sono sempre le protagoniste, le loro storie e gli abiti. Tra tutti quello da sposa firmato Vivienne Westwood indossato da Carrie per il giorno più bello, o meglio per essere lasciata sull’altare, da Mr. Big. Ora è il turno di …And Just Like That, il reboot giunto alla terza stagione ancora in lavorazione, dove la vita newyorkese delle “ragazze”, adesso 50enni, scorre in una New York diversa dagli Anni 90, ma sempre fashion, come Carrie. E come Sarah.

Alla conquista dei red carpet

Per una Carrie stilosissima che cammina e corre per la Grande Mela con tacchi 12 e look stravaganti, c’è una Sarah Jessica Parker che, da sempre, ha come passerella il mondo, ma soprattutto gli eventi del jet set internazionale. Attrice di successo con una vita intera trascorsa sotto i riflettori, Sarah Jessica, anche fuori dal set, ha abituato i fan a look magnifici. Persino quando viene fotografata per le strade di New York con la propria famiglia - il marito è l’attore e produttore Matthieu Broderick - l’attrice sembra non smettere mai i panni di Carrie. È sempre perfetta, anche quando è imperfetta. Lo stile fa parte di lei.

Sono tante le occasioni in cui Sarah Jessica Parker ha conquistato pubblico e fotografi con le sue mise. Tra queste l’abito argenteo firmato Oscar de la Renta, con gonna a ruota di tessuto e tulle e stampa floreale indossato al New York City Fashion Gala nel 2024. Nello stesso anno alla prima di …And Just Like That veste da Cenerentola con abito tendente al grigio azzurro e gonna ampia di tulle rosa, che fa capolino.

Photo Credit - AGF

I red carpet, insomma, sono un po’ il regno di Sarah Jessica Parker grazie agli abiti splendidi, spesso scultorei, che l’attrice sceglie lasciando tutti a bocca aperta. Il Met Gala è sempre un’occasione perfetta per stupire tutti indossando creazioni uniche e Sarah ogni volta è attesa con grande trepidazione, come a chiedersi “Cosa indosserà? Chi la vestirà?”. Un esempio è l’abito bianco e nero a grandi quadrati, ispirato alla moda di fine 1800, indossato al Met Gala del 2022.

Photo Credit - AGF

Un look dalle proporzioni stravaganti e sopra le righe. Un corsetto senza spalline con una fila di bottoncini al centro, sul davanti, una gonna a ruota ampissima con strascico in faille di seta, moire e taffeta, guanti senza mani che coprono le braccia arricchiti da fiocchi e una scultura con retina, fiori e piume sulla testa. Un look stratosferico firmato da Christopher John Roger.

Nel 2018, sempre al Met, ha esibito un altro abito unico, scultoreo, ricamato e decorato con pietre. Il cappello lavorato che chiude il look è quasi sempre un must delle creazioni con cui la sfila sui tappeti rossi. In questo caso, il look è arricchito da un copricapo che riporta un vero e proprio presepe napoletano.

Photo Credit - Getty

Un abito dorato e ricamato firmato Dolce & Gabbana Alta Moda, con strascico infinito e decorato con pietre e cuori rossi. Un abito memorabile. Ma quando Sarah non lo è? Buon compleanno Carrie!