Non è oro tutto ciò che luccica, eppure in questa primavera sono molti i dettagli che brillano.

Borse, orecchini, collane e bracciali si tingono di gold, ma sono soprattuttole scarpe a farla da padrone.

Così, mai come quest’anno, le passerelle, da Milano a Parigi, passando per New York, ci confermano che il vero protagonista del guardaroba, l’oro, è proprio lì, ai nostri piedi, tra lusso, provocazione e ironia.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

La palette? Dal giallo champagne al gold effetto specchio, fino a nuances più calde e anticate, come il rame.

Dior lo propone con sandali alla schiava ricoperti di petali delicati.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Tra le maison che hanno rilanciato la tendenza con più decisione c’è Chanel, con platform esagerati, perfetti per la night-life.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Bottega Veneta sceglie invece modelli dalle linee minimali, in pelle gold opaca, architettonici e ultraleggeri.

Il gold spazzolato li rende sofisticati anche con un semplice jeans.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

La scarpa oro è il nuovo passpartout? Forse sì.

Perché, sorprendentemente, si abbina a tutto.

E soprattutto aggiunge quel tocco audace che fa la differenza.

Leggi anche:

Collane in oro giallo, il dettaglio che arricchisce il look

Bracciali dorati, raggi di luce ai polsi