A catena, squadrati, irregolari… Must have della primavera-estate 2025, questi accessori sono perfetti sui look più diversi e regalano a chi li indossa una bellezza baciata dal sole

Luci e riflessi dorati illuminano il corpo attraverso bracciali dalle mille forme. Accessori che donano un’allure preziosa a ogni figura e sono perfetti sia sugli outfit formali che su quelli casual. Must have della primavera-estate 2025, donano un tocco chic al look. Si possono portare da soli oppure uno sull’altro.

Catene grandi come quelle griffate Roberto Cavalli, con un effetto “oro grezzo” ruvido e maglie allungate smussate agli angoli, o più piccole come le creazioni di Acne, lucide e lisce, dalla forma perfettamente tondeggiante. Il brand punta anche su sfoglie dorate dall’effetto ondulato. Chanel sceglie catene più compatte, di dimensioni differenti e arricchite dall’iconica doppia C impressa sul metallo, posta anche come chiusura del gioiello.

Sono creazioni che strizzano l’occhio al vintage quelle di Moschino, con tonalità intense e ciuffetti di micro catenelle a cascata che sfiorano il polso, mentre i bijoux di Chloé seguono il modello a serpente, con grosse pietre incastonate.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight Moschino PE25; Chloé PE25

Balmain passa da catene che si intrecciano con nastri di pelle e anelli a pezzi dalle forme irregolari e tridimensionali, resi casual da tante piccole scanalature.

Ce n’è davvero di ogni fattura e dimensione. Dai bracciali a treccia fatti di strisce dorate firmati Loewe ai blocchi quadrati indossati uno sull’altro di Missoni - che fanno risuonare nell’orecchio l’effetto bangle - fino ai monili imponenti a fascia e cerchio di Saint Laurent, portati anch’essi sovrapposti.

Spicca il gioiello “bambù” di Gucci, che porta in scena il materiale iconico della maison sotto forma di metallo, indossato sia al polso che sull’avambraccio. Un tocco di originalità per le fashioniste più accanite.