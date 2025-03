Collane in oro giallo, il dettaglio che arricchisce il look

Dalle forme e grandezze più diverse, questi bijoux must have della stagione primavera-estate 2025 assicurano un look che non passa inosservato. Siete pronte a splendere?

La parola chiave per decorare i décolleté della stagione primavera-estate '25 è oro. Giallo, per la precisione. Sono tante le maison che scelgono di immergersi nell'atmosfera solare di questo materiale, con collane dal mood caldo e vitale allo stesso tempo. Gioelli pensati per una donna che non vuole passare inosservata, ma che desidera mantenere un tocco di classicità.

Collane come raggi di sole

Ci sono necklace con maglie circolari, che formano bijoux girocollo, come quelli proposti da Acne. Di grande tendenza anche i dettagli originali e giocosi. Da Roberto Cavalli a Loewe fino a Chloé, le maison illuminano il collo con grosse catene e catenine, arricchite da ciondoli grandi, anche enormi, che ripropongono il tema marino, con conchiglie e pesci. Stella McCartney per la sua donna punta, invece, su colombe che si stagliano sui décolleté. La tradizione viene celebrata da Gucci, con gioielli realizzati a fusti di bambù, tra i suoi simboli iconici.

Tondi, quadrati o boccette: l’oro brilla

Da Missoni monili di forma tonda e quadrata si estendono dal collo fino ad abbracciare le spalle. Balmain disegna pendenti con ciondoli e boccette di profumo che evidenziano le scollature. Elie Saab punta su collane lavorate a effetto “grezzo”, ma non solo... Sempre del designer libanese quelle realizzate con materiali che ricordano l'oro nel colore e delineano foglie nella forma, ma in realtà sono in tessuto. Anche se il metallo non c'è, l'obiettivo è sempre lo stesso: dare luce!