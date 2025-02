Ha una presenza scenica autentica, raffinata, ipnotica. Vittoria Ceretti è una figura centrale nella moda contemporanea, con un percorso scandito da collaborazioni con i principali brand internazionali e oggi segnato dalla relazione con Leonardo DiCaprio, con cui è stata di recente avvistata a Brescia, sua città natale.

La carriera lanciata dal concorso Elite Model Look

Vittoria è nata il 7 giugno 1998 a Brescia da Giuseppe Ceretti, imprenditore nel settore dei pavimenti, e da Francesca Lazzari, casalinga. Dopo il liceo di Scienze umane, a Gardone Val Trompia, debutta nel mondo della moda nel 2012, grazie al concorso Elite Model Look. Da quel momento la sua carriera sboccia: calca le passerelle più prestigiose, da New York a Parigi. Arrivano le prime collaborazioni con maison importanti: Chanel, Valentino, Givenchy, solo per citarne alcune. Fino a Dolce&Gabbana, che la vuole protagonista delle sue campagne Beauty. La sua reputazione si afferma con Giorgio Armani. Nel 2015, models.com inserisce Vittoria tra le modelle #TOP50 del momento.

Nel 2017 Vittoria è Model of the Year

Nel 2017 la Ceretti raggiunge l’apice del successo, con il titolo di Model of the Year. Le collaborazioni si fanno importanti: Alexander McQueen, Fendi, Bottega Veneta. La sua carriera è in ascesa continua. Versace la sceglie come volto autunnale, mentre Edward Enninful, editor-in-chief di Vogue Inghilterra, la ritrae tra le protagoniste assolute della scena. Nel 2018 arrivano le campagne di Tiffany & Co. e Chanel Beauty. Il gradissimo pubblico impara a conoscerla nel 2021, sul palco della 71ª edizione del Festival di Sanremo. Come co-conduttrce Vittoria dimostra che è capace di andare oltre il ruolo di modella. Incantevole è sulla passerella per il rilancio di Victoria’s Secret a ottobre 2024: un angelo che fa girare la testa!

DiCaprio e Ceretti: la fiamma scattata due anni fa

Leo e Vittoria si frequentano da maggio 2023. Galeotto fu il Festival del Cinema di Cannes, dove lui presentava Killers of the Flower Moon e che quest’anno sarà presieduto da Juliette Binoche. Le prime prove della loro frequentazione arrivarono quell’estate: paparazzati prima a Ibiza e poi a Los Angeles.

La coppia avvistata in giro per il mondo

Da allora gli avvistamenti della coppia si moltiplicano: Milano, Parigi, Costiera Amalfitana, le isole Salomon e Brescia. Le immagini dell'attore e la top model, spesso con le rispettive famiglie, fanno il giro del mondo e c'è chi parla di fiori d'arancio. Soprattutto quando un mega solitario spunta sull'anulare di lei mentre pranza a Los Angeles. A metà febbraio 2025 i due vengono fotografati a Londra all'uscita di un party dopo la cerimonia dei Bafta, gli Oscar del cinema britannici. Fino alle foto al 27 febbraio 2025, quando la coppia visita il Vittoriale degli Italiani, il celebre complesso fatto edificare da Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera, sulle rive del Lago di Garda. Il giorno prima si sarebbe anche concessa un aperitivo in centro a Brescia e una passeggiata al Castello.

Gli amori precedenti e il futuro

Vittoria Ceretti nel giugno 2020 sposa a Ibiza il DJ Matteo Milleri, quasi in assoluta segretezza. Il matrimonio finisce a inizio estate del 2023. Pochi mesi prima, a Festival di Cannes, lei conosce DiCaprio. Prima di Milleri, la modella sarebbe stata legata Tony Effe. L’attore ha da sempre un debole per le super top e nel ricco parterre delle sue fidanzate ci sarebbero Helena Christensen, Eva Herzigova, Naomi Campbell, Amber Valletta e soprattutto Gisele Bundchen e Bar Rafaeli. Le nozze della coppia sono davvero vicine? Quel che è certo è che la carriera della Ceretti è in costante evoluzione e la sua presenza risplende nell'Olimpo glamour internazionale.