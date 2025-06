"The Genius of Images", ospitata dalla Domvs Bvlgari di via Condotti a Roma fino al 1° febbraio 2026, esplora il ruolo della narrazione visiva nella costruzione dell'identità del brand

Nel cuore di Roma, tra boutique storiche e scorci senza tempo, c’è un luogo dove la bellezza si racconta.

È Domvs, lo spazio espositivo all’interno della sede Bulgari in Via dei Condotti, che ospita la mostra The Genius of Images.

Un percorso gratuito e aperto al pubblico che rende omaggio all’evoluzione visiva del marchio tra moda, fotografia e comunicazione.

La mostra svela il lato più rappresentativo della maison romana: fotografie rare, scatti pubblicitari, prototipi d’archivio e campagne dal sapore onirico raccontano come Bulgari abbia trasformato i suoi gioielli in vere e proprie opere d’arte.

Una parte significativa della mostra è dedicata alla fine degli anni Settanta e all'inizio degli anni Novanta, un periodo spesso descritto come l'età d'oro della pubblicità.

Ideato da Gianni Bulgari nella storica boutique di Ginevra in rue du Rhône 30 come regalo per i migliori clienti della maison, al suo lancio ufficiale nel 1975 l'orologio segnò una rottura con i codici tradizionali dell'orologeria di lusso. Pioniere nella fusione tra gioielleria, orologeria e moda, il suo successo proiettò il marchio, che già dagli anni Venti creava orologi preziosi, in una nuova era. Nel 1977, due anni dopo, Gérald Genta ne reinterpretò il design, realizzando la prima collezione orologiera della maison.

Non sorprende che il "BB" abbia conquistato l'alta società romana e star internazionali come Sting, George Michael, Tina Turner, Zendaya, Susan Sarandon e Bill Gates. La collezione di gioielli Bvlgari Bvlgari celebra il 50/o anniversario.

Dall'anello con disco girevole, che permette di alternare inserti in pietre diverse, all'incisione circolare del doppio logo ispirata alle antiche monete romane. Le ultime novità includono una collana in oro giallo 18 kt con bracciale coordinato, un sautoir con dischi reversibili in madreperla e onice, un nuovo bracciale.

