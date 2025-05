Tessuti pregiati e ricami gioiello, realizzati interamente a mano, vestono di sogno l’Armani Silos. Creazioni uniche nelle quali forma pura e lavorazioni mirabili si fondono nella celebrazione della bellezza. È l’aspetto più prezioso della poetica di Re Giorgio. Una selezione di 150 abiti di Alta Moda, curata dallo stesso stilista, viene presentata per la prima volta al pubblico nella mostra GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2005-2025: Vent’anni di Alta Moda.

Giorgio Armani Priveě Primavera Estate 2025 Photocredit: SGP

Un racconto suggestivo dello stile della maison, curato dallo stesso Armani, che getta luce sull’estetica atemporale dello stilista, svelandone anche il volto più eccentrico. “Creare è la mia ragione d’essere nel mondo”, ha dichiarato lo stilista. “Nelle collezioni di Alta Moda esprimo la mia visione dello stile e dell’eleganza attraverso l’arte dell’artigianalità e del savoir faire: soltanto qui posso farlo senza pormi limiti”.

Giorgio Armani Privé 2005–2025 Photocredit: Delfino Sisto Legnani

È il 24 gennaio 2005, quando Armani presenta per la prima volta la sua collezione d’Alta Moda nella Ville Lumière. La location: un loft in rue de Lauriston, dove in pedana sfilano 31 look su una partitura di nero, malva e chartreuse. Un insieme complementare e alternativo al prêt-à-porter, a cui l’accomuna la ricerca di una sigla lineare, elegante e rarefatta. Per l’occasione il designer arruola 22 sarte del suo atelier milanese facendo breccia nell’Haute Couture francese, un circolo elitario in cui è difficile entrare, ancora di più essere considerato un sovrano della moda. Eppure lui, Re Giorgio, ce la fa.

Il lungo applauso ricevuto quest’anno, a fine gennaio, per i vent’anni del suo Privé ne sono la testimonianza. L’ennesima. E il tripudio di commozione, adorazione e affetto che lo avvolge come la luce che ha saputo ancora una volta regalare alle sue creazioni non è altro che l’ammirazione per quello sguardo azzurro e giovane che non sa abbassarsi sul passato ma che continua, dritto, a puntare all’orizzonte. Quello di un uomo che l’11 luglio si appresta a compiere 91 anni ma che guarda avanti con l’entusiasmo di sempre. Fragile ma senza paura, con la mano stretta idealmente alla creatura a cui ha sempre pensato, la donna.

Giorgio Armani Privé 2005–2025 Photocredit: Delfino Sisto Legnani

Un’emozione che, come la sua mostra GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2005-2025: Vent’anni di Alta Moda, lascia ancora una volta stupefatti. Un’esibizione tra colori e forme, tra suoni e fragranze, dove lo spettatore è avvolto in un percorso sensoriale che si svolge lungo l’intera superficie del Silos. A dare ulteriore risalto agli abiti ci sono una fragranza diffusa - Bois d’Encens, emblema della collezione ARMANI/PRIVE Haute Couture Fragrances - e una colonna sonora originale realizzata ad hoc da L’Antidote. Il percorso segue un sottile filo conduttore: la luce come riferimento metaforico all’invenzione, e concretamente come accento che impreziosisce le superfici, luminosità perlacea, lunare, di pietre rare.

Giorgio Armani Privé 2005–2025 Photocredit: Delfino Sisto Legnani

Nell’Alta Moda Armani osa, sperimenta, lascia spazio alla fantasia, ma conserva la sua proverbiale concretezza e non dimentica le esigenze di una clientela particolarmente attenta. Con i piedi ben saldi per terra, sogna e fa sognare. Anche quando fa rivivere la magia delle notti hollywoodiane con i capi indossati dalle star del cinema e dello spettacolo.

“Vent’anni di Giorgio Armani Privé sono stati un viaggio stupefacente, liberatorio, che ora voglio condividere con un pubblico più ampio, portandolo con me nel sogno a occhi aperti di abiti fatti di fantasia e di grazia. Un mondo prezioso che in mostra diventa una sorpresa che emoziona”, ha dichiarato Giorgio Armani.

Un viaggio chiamato GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2005-2025: Vent’anni di Alta Moda, da vedere all’Armani Silos di via Bergognone 40 a Milano dal 21 maggio al 28 dicembre 2025.

