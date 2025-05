Si chiama PM23 ed è il nuovo spazio culturale della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti nel cuore di Roma, al civico 23 della storica Piazza Mignanelli, a pochi passi da Piazza di Spagna.

Ad aprire la programmazione espositiva è Orizzonti/Rosso, una mostra che indaga il colore per eccellenza della maison Valentino, attraverso le lenti dell’arte - con sculture, installazioni e opere iconiche - e lo sguardo della moda. Ne risulta una visione sfaccettata che interpreta il rosso come forza simbolica ed estetica di straordinaria potenza.

Valentino Garavani è l’unico couturier ad aver costruito un corpus espressivo così riconoscibile attorno a un solo colore, trasformandolo nel filo conduttore del lungo percorso professionale e nel segno distintivo della propria identità. Dal celebre abito “Fiesta”, apparso nella collezione d’esordio del 1959, fino all’ultima creazione del 2008, il rosso di Valentino è divenuto una firma inconfondibile.

Orizzonti/Rosso presenta 50 creazioni rosse tra le più iconiche firmate da Valentino, che attraversano oltre cinque decenni di carriera, affiancate da 30 opere d’arte moderna e contemporanea, molte delle quali esposte per la prima volta a Roma. Tra gli artisti in mostra: Andy Warhol, Clyfford Still, Cy Twombly, Francis Bacon, Jean-Michel Basquiat, Louise Bourgeois, Gerhard Richter, Helen Frankenthaler, Marlène Dumas, Mark Rothko e Pablo Picasso, accanto a maestri italiani quali Afro Basaldella, Agostino Bonalumi, Alberto Burri, Alighiero Boetti, Luca Capogrosso, Lucio Fontana e Mario Schifano. Del resto la passione per l’arte del duo Garavani-Giammetti – legatoda affetto dal 1960 - è ben nota, così come il desiderio di tramandare questo amore.

“La nostra Fondazione nasce dall’amore per la bellezza, con la missione di custodirla, promuoverla e trasmetterla alle generazioni future, come naturale prosecuzione del nostro percorso”, dichiarano Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. “Crediamo che la bellezza abbia il potere di elevare, trasformare e lasciare un segno indelebile nella vita delle persone”.

In occasione dell’apertura di PM23, l’ingresso alla mostra sarà gratuito dal 25 maggio al 10 giugno, grazie al sostegno della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Orizzonti/Rosso resterà aperta fino al 30 ottobre.

