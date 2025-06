Una rinascita post‑sisma del ’68, che trasforma lo spazio urbano in un incubatore di arte e incontro.

Fino al 20 agosto, la pittoresca Gibellina, cittadina in provincia di Trapani, si trasforma in un autentico museo a cielo aperto per la sua quinta edizione del Photoroad Festival, la rassegna italiana di fotografia open‑air e site‑specific più innovativa del Paese

Gibellina Photoroad è l’unico festival italiano di fotografia e arti visive open air e site-specific e uno dei pochi al mondo che celebrano la sperimentazione artistica.

Mostre outdoor, installazioni fotografiche, allestimenti visionari progettati specificatamente per entrare in connessione con il paesaggio della città-museo, prossima Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026.

Le piazze, gli edifici e i contesti architettonici post‑Belice, compresa l’iconica montagna di sale e le installazioni urbanistiche contemporanee, diventano la tela su cui si imprimono installazioni di grande formato, scatti inediti e proiezioni che dialogano con il territorio, dando vita a un’esperienza immersiva in dialogo con la storia della città-museo.

Il concept: “Senza tempo”

“Senza tempo” è il concept dell’anno: un ponte tra passato, presente e futuro. Dieci artisti internazionali come Alex Majoli (Magnum), Mandy Barker, Paolo Ventura, Feng Li ed Rima Samman, insieme a talenti under‑35 selezionati, esplorano memorie, emozioni e urgenze sociali, in bilico tra documentario e fantasia.

Gli artisti

Tanti gli artisti italiani e stranieri che - ancora una volta - si confronteranno con uno spazio urbano dalla storia unica.

A cominciare da Alex Majoli, membro dell'agenzia internazionale Magnum, tra i più noti fotografi contemporanei, che presenta un progetto commissionato dal festival, dal titolo “Ozio”: un'indagine sulla complessità dei paesaggi del nord-ovest della Sicilia, terra intrisa di storia e misteri. L’esposizione viene ospitata negli spazi della Fondazione Orestiadi.

Tra gli autori italiani presenti in programma è attesissimo a Gibellina Photoroad 2025 Paolo Ventura, artista tra i più affermati a livello internazionale, noto per il suo stile che unisce fotografia e pittura creando scenari fiabeschi e onirici.

Come da consuetudine, Gibellina Photoroad è anche occasione di incontro con artisti provenienti da ogni parte del mondo come Feng Li, fotografo cinese spesso ospite di prestigiosi festival internazionali, che qui presenta in Good Day: un’installazione nello scenario di Piazza Beuys.

Infine, Mandy Barker, fotografa le cui opere sono state esposte in musei come il MoMA e il Victoria & Albert Museum di Londra, presente con il progetto Altered Ocean, esposto nel “metafisico” Sistema delle Piazze.

Un lavoro fotografico sul tema dei rifiuti plastici degli oceani, sui cui Barker da più di 15 anni concentra la sua ricerca.

