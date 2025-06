La settimana della moda uomo a Milano ha chiuso i battenti, ma ha lasciato le nuove tendenze, quelle che domineranno la primavera-estate 2026. Verso che direzione guarda il menswear? La leggerezza di Dolce&Gabbana, l’ironia di Emporio Armani, gli echi d’antan di Vivienne Westwood. Ecco tutti gli highlights raccolti da X-Style digital.

Le giacche leggere

In primavera, si sa, non si può contare troppo sul bel tempo. Piogge e colpi di freddo sono dietro l’angolo. La collezione di Prada sembra pensata ad hoc. In scena giacche che coprono e proteggono con delicatezza, in diverse sfumature della palette: dai toni neutri come il beige e il cognac a quelli vivaci come il rosso e l’azzurro. Qui lo stile sporty chic è davvero da urlo.

Pigiama mood

Domenico Dolce e Stefano Gabbana sdoganano il capo classico da indossare in casa, per dormire o vivere momenti cozy: il pigiama. A righe e colorati, con decorazioni o neutri, i pigiama di Dolce&Gabbana donano alla figura maschile un’allure da gentleman e possono essere indossati da soli o abbinati a giacche o pseudo vestaglie, per look outdoor da far… sognare. Letteralmente.

Dolce&Gabbana SS26; Prada SS26; Vivienne Westwood SS26 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Mettersi… in riga

Giacche e pantaloni, bretelle, camicie e cravatte… a righe. Vivienne Westwood strizza l’occhio agli Anni 20 con completi gessati “da gangster”. I capi seguono il corpo creando visioni geometriche che mettono ordine ovunque, soprattutto nel guardaroba. Vincono le tonalità del cielo, dall’azzurro al blu scuro.

Trionfano i balloon

Linee simpatiche e ampie arrivano in passerella con i pantaloni balloon. Cinturino in vita e in caviglia, tessuti impalpabili e texture che riflettono la luce: Emporio Armani porta in passerella look easy chic. Comodità e stile in mood arabeggiante, per outfit raffinati e freschi.

Il bon ton con sfumature pop

Mise dai colori vivaci, che vanno dai toni pastello a quelli più accesi. La moda uomo per la primavera-estate 2026 sorride tra giallo, il colore dell’estate, azzurro, rosso, glicine e le nuances dell’arcobaleno. Paul Smith docet, con i suoi maglioncini con e senza maniche, con scollo a “V” e colletto, per un uomo, sì, bon ton, ma dalle mille sfumature pop.

