Se pensiamo alla bella stagione, alla primavera che confluisce nell’estate – accade il 21 giugno - c’è subito un colore che salta alla mente: il giallo.

Sono tante le sfumature di questa nuance accogliente e vivace allo stesso tempo, che dona quel tocco energico e gioioso a ogni contesto che tange. Un po' come Re Mida con l’oro. E infatti, questo metallo spesso viene indossato in… giallo.

Dalla natura alla moda, fino alla cucina, ai cartoni e all’arredamento e molto altro: il giallo vince nella palette come colore dell’estate.

Credit: Pexels.com

Il mondo è un dipinto che brilla di giallo

La natura si tinge di mille nuances. Tra queste, ce n’è una che nasce dalla terra, riscaldando i corpi e gli animi attraverso i tramonti che fanno sognare, i fiori che allietano lo sguardo - come i girasoli e le mimose - gli animali che riempiono i cuori e i riflessi che richiamano le diverse stagioni.

Un'ape si nutre di nettare posandosi delicata su un girasole Credit: Getty Images

Quelle stesse stagioni che ritroviamo nei piatti con cui ci ristoriamo ogni giorno e che, anche grazie ai colori, ci parlano e comunicano sensazioni e modus vivendi. Dalla frutta e il suo giallo limone, con i pigmenti che gridano “vitamina c”, ai primi piatti in cui si tuffa lo zafferano. Due esempi? Il risotto “giallo” dello chef 2 stelle Michelin, Andrea Aprea, Carnaroli “Selezione dama”, zafferano, stracotto di manzo e gremolata, e il risotto alla milanese con animelle di vitello dello chef una stella Michelin, Andrea Berton. Il mondo della cucina si riempie di giallo e i menù si trasformano in vere e proprie opere d’arte.

Il risotto “giallo” dello chef 2 stelle Michelin, Andrea Aprea, Carnaroli “Selezione dama”, zafferano, stracotto di manzo e gremolata; il risotto alla milanese con animelle di vitello dello chef una stella Michelin, Andrea Berton Credit: Ufficio Stampa

Anche la storia dell’arte, da sempre, comunica sentimenti e significati attraverso le opere dei più grandi artisti. Da “Il bacio” di Gustav Klimt che brilla di luce, alle pennellate che anticipano l’espressionismo di Vincent Van Gogh ne “I Girasoli”: il giallo regna anche sulle tele.

“Il bacio”, olio su tela di Gustav Klimt; “I Girasoli”, olio su tela di Vincent Van Gogh Credit: Getty Images

Moda e beauty vanno in… giallo

La moda, regno di creazioni artistiche, e il beauty non rinunciano al colore del sole. Gli outfit risplendono di luce. Intense e vivaci o blande e pacate, sono molte le sfumature che i brand più prestigiosi propongono nelle loro collezioni. Giambattista Valli, Chloé, Lacoste, Carolina Herrera, Genny, Chanel, Prada sono solo alcune della maison che sposano il giallo, creando look e accessori cromaticamente perfetti da indossare nelle giornate estive.

Giambattista Valli, SS25; Chanel, SS25 Launchmetrics.com/Spotlight

E le star? Anche loro voglio splendere quando calcano i red carpet. Da Rihanna al Met Gala 2015 a Jennifer Lopez ai Golden Globe 2016 fino a Zendaya agli Oscar nel 2021 e Timothée Chalamet, quest’anno, sempre agli Academy Awards: il giallo si staglia sul tappeto rosso come un granello di polline sui petali di un papavero.

L’attrice Zendaya alla 93esima edizione degli Oscar, il 25 aprile 2021, a Los Angeles (California) Credit: Getty Images

Il settore della bellezza tinge le unghie di giallo paglierino, con le vernici di Chanel, o di color ocra, con gli smalti di Hermès. La pelle accoglie profumi inebrianti con le fragranze Shine di Dolce&Gabbana e Daphne Bouquet, la nuova eau de parfum di Penhaligon’s, ispirata ai fiori dei giardini di Highgrove Gardens e creata per sostenere la King's Foundation di re Carlo III. I packaging color canarino e senape regalano energia anche solo osservandoli.

Daphne Bouquet, la nuova eau de parfum di Penhaligon’s Credit: Courtesy Press Office

Quando giallo è sinonimo di divertimento

Per molti giovani il ritorno a casa dopo la scuola significava (e questo vale ancora oggi) una sola cosa: guardare I Simpsons. Il cartone, tra i simboli della cultura popolare americana in tutto il mondo dal 1987, è impresso nella mente del pubblico grazie alle gaffe di Homer, alla birbanteria di Bart, alla gentilezza di Marge, alla dolcezza di Maggie e all’intelligenza (oltre che ai capelli a stella) di Lisa. Ma soprattutto grazie al loro colore… giallo! Matt Groening, il creatore della serie, infatti, aveva espressamente voluto che i personaggi fossero “colorati” così, in modo tale che potessero avere un carattere distintivo ed essere facilmente riconoscibili facendo zapping.

Una collezione da 2000 pezzi dei Simpsons (Inghilterra) Credit: Getty Images

Un’atmosfera giocosa e spensierata quella legata alla famiglia di Springfield. La stessa che nasce pensando ai peluche a forma di animaletto, come l’Ape realizzata dall’azienda bergamasca Legami (brand che fa impazzire la Gen Z e Alpha) e ai famosi e colorati mattoncini Lego, che, assemblati uno sull’altro, ricreano i più svariati oggetti e personaggi della vita reale. Tra questi anche i taxi, sul modello di quelli giallissimi che invadono le strade di New York.

Interni dal tocco pop

Anche il mondo del design cede al giallo. Gli oggetti e complementi d’arredo dalle tonalità yellow diventano protagonisti degli interni più originali. Alcuni esempi? Il frigorifero a forma di auto firmato SMEG, super cool anche in salotto e non solo in cucina, il lampadario a calice rovesciato di Kartell e l’orologio che raffigura il sole di Fornasetti.

Il frigorifero giallo a forma di auto prodotto dall’azienda SMEG Credit: Smeg.it

Per una casa che sprizza energia da ogni angolo! Anche in modo figurato, questo colore è ovunque, perfino sulle librerie degli amanti dei polizieschi: vi ricordate una certa Agatha Christies, autrice di…gialli?

È una nuance che parla di vita e che, in estate, con tutte le sue gradazioni, vince sul resto della palette. Non a caso il colore della statuetta più ambita, l’Oscar!

