Giorgio Armani non parteciperà alle sfilate Emporio Armani e Giorgio Armani previste in questi giorni alla Fashion Week di Milano.

Il gruppo, con una nota, informa che lo Stilista, "attualmente a casa in convalescenza, non sarà presente come di consueto ai due show".

Al suo posto, a salutare il pubblico al termine delle sfilate, uscirà Leo Dell'Orco, responsabile dello stile delle linee maschili.

"Il signor Armani - fanno sapere ancora dalla Maison - ha lavorato con la consueta dedizione alle collezioni che verranno presentate. Pur non potendo essere presente fisicamente, seguirà con attenzione ogni fase dell'organizzazione".

Nel silenzio che circonda l'assenza di Armani, altri brand rinnovano la loro creatività.

Fiorucci ha inaugurato la sua prima sfilata maschile con un’esplosione di ottimismo cartoon firmato da Francesca Murri, un racconto che guarda al brand storico, fondato da Elio Fiorucci, con occhi nuovi, ma con il cuore sempre "pop".

La favola di Francesca Murri incanta Milano

Sul catwalk milanese, Fiorucci apre le porte a un mondo incantato: shooters vestiti con tute pastello, trench in organza leggera che sembrano alari da fata, e accessori – borse, fermagli, spille a forma di corni di drago e piccoli scrigni.

Francesca Murri regala una collezione che mescola il romanticismo delle favole con la concretezza della città, giocando su trasparenze iridescenti, ricami dorati e applicazioni luminose che illuminano la passerella.

Tra cartoon e body painting

Murri dichiara: la moda "deve tornare a essere ottimista" e lo fa trasformando la passerella in una piazza urbana popolata da visioni a metà tra surreale e gioioso.

I modelli sono in bermuda corti e body painting di Janine Zaïs, i celebri angeli Fiorucci rivissuti sui corpi maschili come fossero fumetti in movimento .

Gli accessori si fanno statement: cinture-gonnellina, spille cartoon, borse in PVC trasparenti. Un mix perfetto e ironico dominato (anche in questo caso) dai colori pastello: celeste, rosa caramella, verde menta.

Alla sua terza collezione per Fiorucci, Murri propone un doppio binario: il dreamlike come rifugio e le tonalità cartoon per spingere verso un “nuovo amore” per la moda maschile.

Così, la passerella diventa teatro di un incontro tra citazioni vintage, angeli stilizzati e body art.

