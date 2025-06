Profumi uomo forti, vigorosi e aromatici: le novità dell'estate

Note audaci e virili, che evocano il calore e la forza del sole e la freschezza della brezza marina. Creano armonie olfattive decise, i profumi maschili che celebrano l'estate. Le novità del momento rispecchiano la dualità della forza selvaggia della natura e la bellezza dolce dei paesaggi baciati dalle onde. Pilastri della mascolinità, ne incarnano l'essenza più profonda, riflettono il dinamismo, la creatività, l'energia, l'eclettismo ed esaltano uno stile sicuro di sé.

Più che un profumo, è un viatico per chi cerca il ritorno. Nostos, il nome della fragranza di Etat Libre d'Orange, in greco antico significa appunto "ritorno". Come un incenso intenso e profondo, celebra l'epopea omerica di Achille, il più bello degli eroi. Una fragranza che racchiude in sé il dualismo tra una virilità estrema (rappresentata dalla presenza di musk e oud) e un senso di nostalgia e romanticismo (espressi attraverso la rosa turca). Una doppia natura, ingentilita dalla sensualità del gelsomino e del sandalo e sferzata da un trionfo di ambra, zafferano e incenso.

Etat Libre d'Orange, Nostos. Courtesy of Press Office

Intrepido e fiducioso nel futuro, pioniere di un nuovo mondo. È l'uomo immaginato dalla maison Trussardi e a cui dedica la sua fragranza maschile, Primo, caratterizzata da una piramide olfattiva "coraggiosa e innovativa". Un invito ad abbracciare la luce del giorno con un'energia primitiva e potente, un'esortazione a scoprire la propria forza interiore e il proprio potenziale. Sillage persistente e sfumature "noir" ottenute dall’accordo tra le note di bergamotto, geranio, musk, lavanda, vetiver e fava tonka. Il jus contiene ingredienti biologici italiani, estratti con procedimenti altamente tecnologici rispettosi delle caratteristiche della materia prima e in modo da coglierne ogni sua sfumatura olfattiva.

Trussardi Primo. Courtesy of Press Office

Con un’esplosione di audacia e un effetto immediato, si ispira alla sicurezza maschile e alle attività tipiche della stagione estiva, Boss Bottled Bold Citrus, la nuova eau de parfum in edizione limitata firmata Boss Fragrances. Una fragranza intensa, che conquista con un’esplosione di potenti note agrumate che evocano lo spirito spensierato di questa stagione. Si apre con l'intensità del limone primofiore e del bergamotto nelle note di testa. Accordi zuccherini pulsano vivacemente nel cuore e si intrecciano con l’estratto mielato di elemi e l’essenza verde e rigogliosa di geranio bourbon. Le note di fondo, ricche e strutturate, sono costruite attorno alle essenze di patchouli e vetiver, che chiudono la fragranza con un richiamo alla firma legnosa dell’originale Boss Bottled.

Boss Bottled Bold Citrus. Courtesy of Press Office

L'oro nero. Sprigiona un'aura sensuale e sorprendente l'accordo oud, tra le materie prime più preziose e ambite della profumeria. Utilizzato da secoli, è simbolo di opulenza, raffinatezza ed eleganza ed è tra le componenti "star" di Cool Elixir di Davidoff. Conferisce un profilo elegante, assieme all'assoluta di lavandino e all'ossido di rosa. La prima, un ibrido di lavanda, arricchisce la composizione con una freschezza pulita ed erbacea. La molecola di ossido di rosa apporta una texture floreale salina come una sottile brezza. La sua freschezza unica contribuisce al profilo seducente di questa nuova fragranza maschile.

Davidoff, Cool Elixir. Courtesy of Press Office

Un profumo senza tempo, che ogni uomo dovrebbe possedere e portare con sé come un outfit quotidiano. Prende ispirazione dal Dna del brand di moda, Homme di Iceberg. Una eau de toilette aromatica, agrumata e legnosa. L’esordio è un’esplosione di freschezza che rivitalizza i sensi, grazie a un bouquet aromatico di salvia e rosmarino, accompagnato da vibranti note di limone e accenti speziati di zenzero. Nel cuore, geranio, bacche di ginepro e cipresso intensificano l'aromaticità della composizione, donandole un piacevole effetto energizzante. Si chiude con un avvolgente fondo legnoso di vetiver e patchouli, arricchito da sensuali sfumature di fava tonka.

Iceberg Homme. Courtesy of Press Office

Più intense e preziose, profonde e setose sono le nuove interpretazioni delle fragranze più apprezzate della collezione Blu Mediterraneo di Acqua di Parma La Riserva. Una serie di composizioni complesse e dal sillage persistente, realizzate grazie a un processo di macerazione di due mesi. Tra queste, Arancia di Capri La Riserva rievoca i paesaggi verdeggianti e l’atmosfera vivace dell'isola campana.

Acqua di Parma, Arancia di Capri La Riserva. Courtesy of Press Office

L’arancia rossa si mescola al mandarino e al petitgrain bigarade per dare vita a note di testa fresche e acidule. Segue quindi un cuore aromatico di rosmarino e basilico, accentuato da un accordo salato e minerale che ricorda il profumo della brezza marina. Infine il cedro, l’ambrettolide e l’accordo di cuoio chiudono questa eau de parfum con il loro calore avvolgente.

