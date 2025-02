Profumi: le nuove fragranze femminili che parlano di sensualità

L'alchimia sprigionata dai profumi è forse tra i grandi segreti che non è possibile svelare fino in fondo. Le fragranze del momento parlano al cuore e sono accomunate da un unico denominatore: una femminilità decisa e sensuale.

Editions de Parfum Frédéric Malle, l'edizione limitata Portrait of a Lady

Non è solo un profumo, è un'aura, la cui scia ammalia. Tanto raffinato quanto audace, Portrait of a Lady è l’essenza della totale libertà lasciata a un fuoriclasse della profumeria, "il Maestro dei Fiori" Dominique Ropion. La formula è la sintesi perfetta della visione che da venticinque anni contraddistingue Editions de Parfum Frédéric Malle. Lanciata nel 2010, questa creazione in edizione limitata in occasione del suo 15esimo anniversario, ha ridefinito la famiglia delle fragranze cipriate trasformando la tradizionale struttura della rosa e del patchouli. Il tutto, grazie anche a una concentrazione senza precedenti: per ogni singolo flacone da 100ml sono infatti necessari 400 fiori.

Kilian Paris, Angels' Share Paradis

Rende omaggio a un patrimonio familiare testimone di un savoir-faire unico Angels' Share Paradis di Kilian Paris, che presenta il suo profumo più concentrato di sempre, in una nuova declinazione. Creato da Kilian Hennessy in collaborazione con il naso Benoist Lapouza, presenta una struttura fondata sull’accordo esclusivo del blend composto da olio di cognac, fava tonka, cannella e quercia e un effluvio esaltato da un’infusione di liquore al lampone. Una fragranza che svela ricche sfaccettature di olio di rosa bulgara e olio di corteccia di cannella, con note di fondo boisé-gourmand che regalano all'olfatto persistenza e una scia durevole.

Elie Saab, Elixir Love

Un vero e proprio manifesto per l'amore, una formula magica seducente. Elixir Love di Elie Saab è una eau de parfum sensuale, un intenso bouquet floreale in cui le luminose rose rosse incontrano l'essenza della rosa, il neroli e il gelsomino. Nata dai profumieri Aurélien Guichard e Leonardo Lucheze di Takasago, a esaltare questa sua nota distintiva è un sorprendente accordo di ciliegia. La passione si accende con calde note legnose di muschio di quercia, patchouli e ambroxan. L'ingrediente finale? È il "Love Accord", creato appositamente, che va ad amplificare l'effetto combinando neuroscienza e creazione olfattiva, per attivare i sensori del piacere e rendere questa fragranza una pozione d'amore irresistibile.

Guerlain, La Petite Robe Noire - Le Flacon Coeur

Ha ispirato un inedito flacone a forma di cuore ricaricabile e da viaggio, l'iconica fragranza La Petite Robe Noire, creata dalla Parfumeur di Guerlain, Delphine Jelk. Realizzato in vetro, con un design che si adatta al palmo della mano, esalta la celebre e identificativa tonalità rosa ed è pensato nel suo formato da 20ml per essere ricaricato direttamente con uno dei classici flaconi dell'eau de parfum omonimo della maison, un "cult" della profumeria contemporanea. A facilitare questa operazione, un tutorial accessibile tramite un codice QR, presente sulla confezione. Ispirato alle donne parigine e al loro stile di vita dinamico, la sua forma lo rende adatto ad essere portato ovunque e sempre con sé. Al centro di questa fragranza c’è la rosa, materia prima chiave della maison.