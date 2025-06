Nozze Jeff Bezos-Lauren Sánchez, inizia la festa

Venezia si prepara a vivere quattro giorni intensi, in pieno stile hollywoodiano. È tutto pronto per il matrimonio dell’anno, quello tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e l’ex giornalista Lauren Sánchez. Fino a sabato 28 giugno, la laguna sarà il cuore pulsante di un evento senza precedenti: tre giorni di celebrazioni, cinque hotel a sette stelle prenotati in blocco, decine di yacht, schiuma party, pigiama party, feste a tema e massima sicurezza ovunque.

Venezia, Italia Credit: Getty Images

Gli sposi sono arrivati in Laguna e hanno raggiunto l'hotel Aman, dove i fotografi li hanno intercettati, e si preparano al gran giorno, previsto per venerdì 27 giugno. I due hanno passato la serata a casa degli amici Diane von Furstenberg e Billy Diller a Palazzo Brandolini d’Adda.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia Credit: Getty Images

Intanto aumentano gli indizi sul primo party serale della coppia Bezos- Sánchez. Portano dritto al chiostro privato vicino alla Chiesa della Madonna dell’Orto. Un’ordinanza del Comune di Venezia ordina il divieto di transito eccetto ai residenti dalle 16.30 alle 20 del 26 giugno nel campo davanti alla chiesa fino ai due ponti laterali. Dal canale arriveranno gli invitati - tra cui Ivanka Trump e Bill Gates - che avranno alcuni metri da percorrere a piedi, esposti quindi a possibili obiettivi dei fotografi.

Ivanka Trump e il marito Jared Kushner salgono su un taxi dopo essere arrivati all'aeroporto Marco Polo di Venezia Credit: Getty Images

Il chiostro, di proprietà della famiglia Gelmi di Caporiacco, è stato allestito in questi giorni, aprendo e chiudendo la porta di legno intagliata, per impedire che qualcuno possa sbirciare all'interno. La struttura è stata anche ricoperta da un tendone a prova di droni. Massime le misure di sicurezza.

Blindatissima da giorni anche l’isola di San Giorgio: sembra che il bosco della fondazione Cini sia la location scelta per la promessa d’amore eterno. Nessuna certezza - il programma è top secret - ma tanto glam.

Leggi anche:

Nozze Jeff Bezos-Lauren Sánchez, chi vestirà la sposa? | Mediaset Infinity

Jeff Bezos-Lauren Sánchez, grande attesa a Venezia per il matrimonio dell’anno | Mediaset Infinity