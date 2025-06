Nozze Jeff Bezos-Lauren Sánchez, tutti in attesa del “Sì”

Il matrimonio dell’anno sta per andare in scena. Da Vittoria Ceretti a Tommy Hilfiger: gli ospiti passeggiano per Venezia in attesa delle promesse tra il “papà” di Amazon e l’ex giornalista. E in arrivo c’è Lady Gaga

Il gran giorno è arrivato. Il patron di Amazon, Jeff Bezos, e l’ex giornalista tv Lauren Sánchez, presto pronunceranno il loro “sì” sull’isola di San Giorgio Maggiore. La coincidenza più curiosa? Proprio il 27 giugno cade il 15esimo compleanno di Amazon…

Giorni di festeggiamenti da favola per la coppia che ha regalato sorrisi e saluti a fotografi e pubblico all’uscita dell’Aman Venice, l’Hotel a 7 stelle sul Canal Grande, la loro “casa” durante questi giorni magici. Proprio qui, Bezos - anche proprietario del Washington Post, dell’agenzia spaziale Blue Origin - si è lasciato andare a con i paparazzi esprimendo il suo amore per la città: “Venezia è meravigliosa, Venezia è un sogno tra acqua e cielo, è una città immaginaria ma reale. Adoro essere qui".

Lauren, in attesa del sì, brilla con i suoi look da mille e una notte. Per il primo party sceglie un abito midi elegantissimo con bustino scultoreo firmato Schiaparelli Couture. Delicati ricami a tema botanico, arricchiscono la creazione.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez, in Schiaparelli, all-uscita dell-Hotel Aman Venice Credit: Getty Images

Parola chiave: “privacy”

Il sì ufficiale è stato pronunciato in America, ora arriva quello simbolico. E cosa c’è di meglio della Laguna a fare da sfondo? La cerimonia sarà blindatissima, con accessi contingentati e massima sicurezza, tra controlli via terra, acqua e aria grazie ai droni. Special guest all’Anfiteatro del Teatro Verde, il cantante figlio di Andrea Bocelli, Matteo, molto amato dal popolo americano - che da poco ha annunciato il suo nuovo album Falling in love, in uscita mondiale il 12 settembre. La ciliegina sulla torta a concludere la grande festa: uno spettacolo pirotecnico che illuminerà la Laguna. E domani si dovrebbe ballare con Lady Gaga…

Vittoria Ceretti e le altre celebs a passeggio per la Serenissima

In attesa del momento fatidico le star passeggiano per Venezia. In primis, Vittoria Ceretti, paparazzata al telefono con un miniabito a sfondo bianco con fiori rossi stampati.

La modella Vittoria Ceretti Credit: Getty Images

La top model ha brillato ieri, salendo sul water taxi prima della festa, con un abito Dolce&Gabbana Spring 2004 che rendeva etera la sua bellezza. Con lei, il fidanzato Leonardo DiCaprio in completo blu, camicia chiara e l’immancabile cappellino con visiera a nascondersi dai fotografi. L’emblema del low profile.

Vittoria Ceretti in Dolce&Gabbana mentre sale sul water taxi per dirigersi alla prima festa dei Bezos Credit: Getty Images

A rilassarsi tra le calli anche lo stilista Tommy Hilfiger, casual chic con camicia a righe, l’attrice Sidney Sweeney e la socialite Khloé Kardashian in total black, insieme a mamma Kris Jenner, con un abito leopardato svolazzante.

Dee Ocleppo e Tommy Hilfiger; Sidney Sweeney; Khloé Kardashian e la madre Kris Jenner Credit: Getty Images

Non resta che aspettare il momento clou: il rinnovo della promessa d’amore eterno tra Jeff Besoz e Lauren Sanchez. E relativa, ennesima festa.

