Possono essere basse e alte, con nastri e cinturini. Le espadrillas sono l’accessorio che non deve mai mancare nel guardaroba delle fashioniste, per look comfy ed eleganti allo stesso tempo

Sono scarpe simbolo della bella stagione e comfort easy chic… le espadrillas! La combo zeppa di corda e nastri in canvas arrotolati alla caviglia vince sempre ai piedi delle fashioniste più stilose. I modelli bassi vanno a braccetto con quelli alti, per look chic e naturali, ma soprattutto comodi.

Le espadrillas stanno bene sotto agli abiti leggeri che accarezzano il corpo – dalle lunghezze mini alle longuette fino ai capi che arrivano alle caviglie - gonne plissettate, body, pantaloni morbidi e larghi.

I brand più prestigiosi rispondono a tutte le esigenze.

Partiamo dalle creazioni dell’americano Ralph Lauren, che sembra gridino “Ho voglia di fare una passeggiata sul lungomare!”: sono rasoterra, dal colore blu profondo e abbracciano interamente il piede come un guanto.

Ralph Lauren; SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

I modelli di Alejandra Alonso Rojas, bassi e lavorati, per coprire il piede in modo morbido e intrecciato sia in punta che sul retro, danno al piede un tocco di Saint Tropez. Il bianco e il nero vincono nella palette colori.

Alejandra Alonso Rojas; SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

E per chi vuole slanciare la propria figura? La casa di moda spagnola le propone sempre nelle nuances del bianco e del nero, pizzicando però anche la tavolozza del tortora, per chi vuole accennare un tocco di colore, ma sposando sempre i toni blandi.

Alejandra Alonso Rojas; SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Le fashioniste più originali possono sbizzarrirsi con stampe a righe o fantasia, in versioni con cinturino allacciato.

Il brand Hui cade a pennello, puntando sulle tinte del cielo, dall’azzurro al blu.

HUI; SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Per chi vuole osare, ci sono quelle scintillanti in oro di Cucculelli, perfette per brillare di giorno e di notte, nella movida delle località estive più glam.

Cucculelli; SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Scarpe di corda dall’allure regale

Le espadrillas sono scarpe chic. Adorano indossarle anche le teste coronate. Le origini contadine con zeppa in corda e punta e nastro in canvas che si annoda alla caviglia, conquistano anche i palazzi reali. Un accessorio che comunica sensazioni e profumi mediterranei, molto apprezzato dalla regina Letizia di Spagna. Il 28 maggio, per visitare Guadalupe, la storica cittadina dell’Estremadura, decide di indossare un paio di espadrillas con punta e cinturino bianchi. Il look è semplice ed elegante: un camicione di cotone leggero lungo fino alle caviglie dal fondo bianco con fiori stampati. I colori vanno dal blu al rosso, fino al giallo, al verde e al ruggine… una classe e una naturalezza disarmanti!

La Regina Letizia di Spagna in visita con il marito, il Re di Spagna Felipe di Borbone, nella città di Guadalupe, nell'Estremadura Credit: Getty Images

Nel 2013, Kate Middleton sceglie questo tipo di sandalo per presentarsi al mondo dopo la nascita del piccolo George. Un abitino, che cade poco sopra il ginocchio, dall’azzurro delicato con piccoli pois, l’accompagna davanti ai fotografi con il bambino in braccio. Il tocco chic e comfy, le espadrillas con la zeppa e il cinturino dietro la caviglia.

Kate Middleton, Duchessa di Cambridge, insieme al marito, il Principe William, Duca di Cambridge, fuori dal St. Mary's Hospital dopo la nascita di George, il 23 luglio 2013 Credit: Getty Images

E voi siete, che tipo di espadrillas preferite?

