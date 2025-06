Capelli, belli e splendenti: come prendersene cura in vista dell’estate

Haircare is the new skincare. Detergere, rigenerare, rafforzare e impreziosire. Anche i capelli hanno bisogno di cura tanto quanto il viso e il resto del corpo, soprattutto con l’arrivo dei primi caldi e l’estate ormai alle porte. Il rituale è semplice, i prodotti pochi ma essenziali, per garantire a ogni tipo di chioma la giusta dose di coccole e attenzioni, grazie a formule ricche di potenti principi attivi di origine vegetale, minerali e vitamine, per un’azione globale e risultati visibili. È un vero e proprio trattamento di bellezza profumato che dona nutrimento, splendore e morbidezza, L’Huile Précieuse Cheveux Brillance & Nutrition della linea Hair Rituel di Sisley. Ristruttura i capelli nella loro lunghezza e crea una pellicola attorno alla fibra grazie a un cocktail unico di oli nutrienti e ammorbidenti. È ideale anche per dare un tocco di luminosità durante la giornata.

Hair Rituel by Sisley, L’Huile Précieuse Cheveux Courtesy of Press Office

Una formula “idra-illuminante" è quella che assicura Kérastase con la sua ultima innovazione, Glaze Drops. La formula sfrutta una tecnologia che si concentra su tre funzioni chiave: idratazione, compattezza e azione lucidante. Rende i capelli elastici e setosi, la cuticola perfettamente uniformata riflette la luce, la fibra isolata crea una barriera contro umidità ed effetto crespo. Tre ingredienti principali – acido ialuronico, acido glicolico e olio di rosa canina – e una fragranza avvolgente.

Kérastase, Glaze Drops Courtesy of Press Office

Dai capelli a tutto il corpo. Dalla linea Born in Roma di Valentino Beauty, Perfumed Hair & Body Mist, uno spray profumato, leggero, impalpabile, dalle proprietà idratanti e lucidanti. Note inebrianti di gelsomino sambac e vaniglia bourbon, è arricchito con olio di Argan, che rende i capelli soffici e luminosi e la pelle nutrita.

Valentino Beauty, Born in Roma Perfumed Hair & Body Mist Courtesy of Press Office

Avvolge ogni ciocca in una brillantezza unica, immergendo i sensi in un aroma rilassante, Miraculous Oil High Shine Hair Concentrate, preziosa novità di Aveda, pioniere della cura dei capelli ad alte prestazioni a base vegetale e impegnato per un approvvigionamento responsabile delle sue materie prime. Contiene una miscela unica di oli botanici, combinati con l’esclusivo fermento di olio di camelina, dalle proprietà nutrienti e illuminanti e ricco di acidi grassi omega 3, 6 e 9.

Aveda, Miraculous Oil High Shine Hair Concentrate Courtesy of Press Office

L’eccezionale resilienza della camelina della Bretagna ha “bio-ispirato” i ricercatori di Yves Rocher, che da 65 anni seguono questo approccio basato sull’ingegno delle piante. I suoi semi, ricchi di acidi grassi essenziali, costituiscono la componente fondante dell’Olio Ultra-Nutriente. Usato come trattamento prima della spazzolatura o per la finitura, extra-ricco e senza risciacquo, nutre intensamente, disciplina e illumina anche i capelli più secchi.

Yves Rocher, Olio Ultra-Nutriente Courtesy of Press Office

