Wimbledon è entrato nel vivo e, come ogni anno, tra i volti noti sulle tribune, forse i più graditi sono quelli dei membri della famiglia reale britannica, che assistono ai match dall'esclusivo Royal Box. A capitanare la truppa reale, Kate Middleton, madrina della The All England Lawn Tennis Club and Croquet Club, circolo dal 2017 che ospita il torneo. Un onore cedutole nel 2016 direttamente dalla regina Elisabetta, che le aveva passato il titolo in virtù della grande passione della principessa del Galles lo sport che pratica fin da quando era bambina.

E ormai leggendarie sono anche le facce di Kate (accanto al marito William) durante le partite, forse l'unica occasione in cui – da vera tifosa - la vediamo perdere l’aplomb e lasciarsi andare alle emozioni. “Wimbledon è la quintessenza dell'estate inglese”, ha spiegato Kate. "Ispiri molto i giovani; quando ero più giovane ha ispirato anche me a impegnarmi nel gioco".

Negli annali sono rimaste anche le foto di Kate e Meghan Markle nelle uniche due occasioni in cui si sono sedute insieme sugli spalti, nel 2018 e nel 2019.

E mentre il mondo immaginava le cognatine amiche affiatate, in realtà – come ha rivelato Spare, il libro del principe Harry – tra Kate e Meghan l’armonia era solo a favore di obiettivo. Il risentimento tra le due era già nell’aria, o meglio nell’anima.

Kate non ha rinunciato a Wimbledon neanche lo scorso anno nonostante avesse ricevuto la diagnosi di tumore, ora fortunatamente in remissione.

Wimbledon: le origini e il legame con i royals

Bisogna fare un salto indietro nei secoli per cogliere il legame tra Wimbledon e la famiglia reale. Già Enrico VIII (1491-1547) era un appassionato di tennis, trascorreva ore a giocare ad Hampton Court, esclusivamente al chiuso, come si usava allora. Il ruolo culturale del tennis in Gran Bretagna si consolida nel 1877, quando l'All England Lawn Tennis and Croquet Club organizza un "incontro di tennis su prato aperto a tutti i dilettanti": è considerato il vero debutto di Wimbledon.

I primi spettatori reali sono il futuro re Giorgio V e Mary di Teck, principe e principessa di Galles, i nonni paterni di Elisabetta. La coppia si appassiona a tal punto che nel 1907 il principe Giorgio diviene presidente del club. Da allora, vige la regola secondo la quale un membro della famiglia reale viene coinvolto nell'organizzazione, come presidente e patrono.

All'epoca di Giorgio inizia l'usanza per gli sportivi di fare l'inchino al Royal Box in segno di omaggio alla royal family. Una tradizione eliminata nel 2003 dal presidente del club, il duca di Kent, che la considerava anacronistica. L’eccezione alla regola, però, c’è anche in questo caso: è il 2010 quando Andy Murray si inchina davanti a Elisabetta, perché la considera “un’opportunità once in life”. Unica.

I reali britannici Wimbledon l’hanno anche giocato. Corre l’anno 1926 quando Giorgio VI, l'allora duca di York - il padre della regina Elisabetta – partecipa al torneo di doppio con il suo assistente. La sconfitta arriva subito, al primo turno.

Dopo la sospensione dovuta alla Seconda Guerra Mondiale, Wimbledon riprende nel 1946, ma lo storico campo centrale, danneggiato dai bombardamenti, viene riparato soltanto l’anno successivo.

Con la fine della guerra e morte di re Giorgio VI il 6 febbraio 1952, la regina Elisabetta diventa il volto reale di Wimbledon. Ma non sembra appassionarsi al ruolo, tanto che fa visita al torneo solo in un paio di occasioni. Nel 1977, in occasione del centenario del torneo, e nel 2010 per vedere Andy Murray che – come citato – si inchina al suo cospetto.

A Wimbledon non è mancata nemmeno Lady D. Eccola nel 1987 con un abito floreale rosa con un colletto oversize. Un look ancora tremendamente attuale.

E che dire di Camilla? Anche la moglie di re Carlo non poteva che essere una grande fan del tennis. Lo scorso anno è stata immortalata sugli spalti con la sorella Annabel Elliot. Le sue donne sono come gemelle: stessa pettinatura, stesso sorriso, stessa giacca d'avorio, stessi gioielli d'oro.

Insomma, royals e Wimbledon: una love story senza fine.

