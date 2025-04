Jannik Sinner e altri fuoriclasse: i tennisti nuove star della moda

Non solo attori e celebs ma anche gli sportivi sui campi da gioco. Sono i tennisti le nuove star della moda. È un vero e proprio trend in ascesa quello che vede i campioni della racchetta prestare il volto alle più note maison. Ecco, allora, alcune collaborazioni cult e i nuovi protagonisti delle ultime campagne.

Gucci press office: Jannik Sinner - Image courtesy of Getty Images

Uno degli esempi più fulgidi di questo tipo di legame è quello tra l'asso mondiale Jannik Sinner e Gucci, di cui è global brand ambassador. Dalla loro collaborazione sono nati anche i borsoni personalizzati utilizzati dal campione nel corso dei vari tornei, da Wimbledon allo US Open, dalle Nitto ATP Final al modello bianco indossato in campo durante l'ultimo Australian Open. Il tennis, del resto, è legato alla maison fiorentina sin dagli Anni 70, quando ha ampliato la sua gamma di articoli pensati per questo sport, fra cui le iconiche sneakers Tennis 1977, le prime in assoluto a essere prodotte da un marchio di lusso.

Gucci press office: Jannik Sinner - Image courtesy of Antoine Courvecelle

Altro brand legato al tennis è EA7 Emporio Armani, che ha ampliato la sua squadra di testimonial con l’ingresso di nuovi talenti che indosseranno i completi tecnici del marchio nei più prestigiosi tornei internazionali. Tra coloro che vanno ad aggiungersi ai tennisti già testimonial ci sono la campionessa europea under 16 Carla Giambelli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, tra i migliori doppisti italiani di sempre, attualmente nella Top 10 del ranking ATP.

EA7 press office: Simone Bolelli e Andrea Vavassori - credit: Ray Giubilo

Dal 2021 EA7 Emporio Armani è official outfitter delle Nitto ATP Finals, dal 2023 è anche prestige sponsor ufficiale del Rolex Shanghai Masters e sarà, inoltre, official outfitter dei prossimi Internazionali BNL d’Italia, che si disputeranno dal 29 aprile al 18 maggio al Foro Italico di Roma.

EA7 press office: Carla Giambelli

Tra gli annunci recenti di nuove collaborazioni c'è anche quello di Rado, che ha ribadito il suo sostegno alle protagoniste del tennis mondiale scegliendo Barbora Krejčíková come nuova brand ambassador. Con i suoi 12 titoli del Grande Slam e una medaglia d'oro olimpica, la campionessa ceca si unisce alla schiera di giocatrici professioniste che già rappresentano il marchio, cronometrista ufficiale di importanti tornei internazionali. Nello scatto presentato dalla casa orologiera indossa un modello iconico, il Rado Anatom Automatic, rinomato per il suo straordinario comfort, ispirato alle forme anatomiche del polso.