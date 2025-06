Elemento primordiale, simbolo universale di vita, purezza e trasformazione: l’acqua è da sempre origine di tutto, anche della creatività.

Con la sua forma mutevole, la sua trasparenza e il suo movimento continuo capace di evocare emozioni, è spesso ispiratrice di linguaggi visivi che spaziano dall’arte alla moda: dai paesaggi marini di Turner, pieni di luce e tempesta, alle ninfee eteree di Monet, fino alle creazioni sartoriali di Iris van Herpen e al mondo marino presentato da Versace per la Spring-Summer 2021.

Van Herpen F24 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

L’acqua, con la sua capacità di trasformarsi — da ghiaccio a vapore, da goccia a marea — incarna il cambiamento, la femminilità, la libertà.

Versace S21 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

L’acqua musa ispiratrice di questa SS25

Così in un’epoca in cui sostenibilità e natura sono temi centrali, l’acqua che torna ad essere musa porta con sé un monito importante che le passerelle del pret-à-porter accolgono per inaugurare una stagione estiva che gioca con i colori e le forme della natura.

Si chiama Blue Horizon e si ispira alle architetture marittime la collezione che MSGM ha pensato per esplorare il dialogo tra moda, architettura e mare.

Ispirata da toni come il blu Klein e il rosso corallo, il turchese mediterraneo e il sabbia, il brand fondato da Massimo Giorgetti, porta tra le strade delle nostre città abiti versatili mossi da venti marini.

MSGM S25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Anche maison Issey Miyake fa della fluidità e della versatilità di questo elemento un must-have da indossare con leggerezza durante l’estate, consacrando a simbolo di eleganza vesti sinuose che si increspano come onde sulla riva.

ISSEY MIYAKE S25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

E mentre i toni dal blu all’azzurro pervadono quasi tutte le collezioni imponendosi nella palette di stagione, la fascinazione per questo elemento sconfina tra le arti.

Eau De Eau: l’ennesimo inganno d’artista firmato Max Papeschi

Max Papeschi - che da sempre ci ha abituato con le sue opere a vivere un cortocircuito comprensivo - questa volta si cimenta con Arianna Bonucci in un nuovo progetto artistico.

Con “Eau de Eau” il duo creativo ha messo in scena un inganno raffinato e spiazzante: la presentazione di un profumo che profumo non è, ma solo acqua.

Un'acqua preziosa, contenuta in una boccetta di design con tappo dorato, proposta come nuova fragranza di lusso in un evento esclusivo a Milano, nello spazio espositivo Parco.

Credit: Courtesy Press Office

Ma “Eau de Eau” non è solo un gioco concettuale.

Porta con sé un messaggio politico e la voglia di trasformare l’arte in azioni concrete come la collaborazione con WAMI – Water With a Mission, che da anni si impegna nella costruzione di nuovi acquedotti in Nicaragua, per affrontare il problema della scarsità d’acqua.

Credit: Courtesy Press Office

La bottiglia, realizzata con la collaborazione di Love Therapy, brand fondato da Elio Fiorucci, e impreziosita da un tappo dorato creato da D’Augusta Gioielli, diventa così metafora dell’estetica patinata che spesso nasconde verità scomode tanto nell’arte quanto nella moda, per dar voce a uno dei tanti paradossi che l’artista Max Papeschi ama rappresentare.

