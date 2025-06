Skincare estiva, ecco l’ordine giusto in cui applicare i prodotti

Se il freddo porta a curare di più l’ovale, esposto a vento e basse temperature, con il bel tempo, al contrario, si tende a diventare meno attenti alle necessità dell’epidermide, magari evitando di idratarla perché presenta un aspetto lucido, oppure continuando ad applicare attivi che andrebbero usati con cautela quando l’irradiazione è maggiore. La skincare, però, diventa davvero efficace solo quando è ordinata: in caso contrario la potenza di alcuni prodotti e ingredienti può persino risultare compromessa. Anche la consistenza dei soin va aggiornata in estate, perché oli e creme molto ricche possono congestionare la cute provocando la comparsa di arrossamenti e imperfezioni. I cosmetici, inoltre, vanno sempre stesi dal più acquoso al più denso. inserire FOTO BOXINO dida: Carolina Herrera, Primavera-estate 2025 Courtesy Press Office

Al mattino, detergere, idratare e proteggere

Al risveglio, il primo step consiste nel pulire la pelle con un cleanser delicato, adatto a rimuovere sebo e residui di prodotti che si sono accumulati durante la notte, senza però risultare aggressivo. A questo punto, la cute è pronta a ricevere i trattamenti dalla texture più sottile, come tonici, essenze (di solito più viscose) e sieri. In seguito si può passare all’idratante: chi ha la pelle grassa potrebbe essere tentato, quando il caldo è intenso, di evitarlo e invece è fondamentale per trattenere in profondità l’idratazione apportata con gli step precedenti. La soluzione consiste nell’optare per un gel fresco, a rapido assorbimento. Se la cute è normale o secca, invece, sì a ingredienti più ricchi e restitutivi. Per concludere, mai dimenticare il fotoprotettore (anche se piove o il sole è coperto dalle nuvole), fondamentale ora che si trascorre più tempo all’aperto. Proprio per questo motivo, poi, è meglio limitare l’eventuale uso di attivi alla sera, per evitare di sensibilizzare l’epidermide causando la comparsa di macchie scure.

La sera, nutrire e curare

Chi indossa il make-up può ricorrere alla doppia detersione per rimuovere efficacemente ogni traccia di pigmento. Si inizia con l’olio struccante o con un balsamo, perfetti per dissolvere fondotinta, correttore e mascara, per poi passare a un detergente lenitivo, in grado di pulire la pelle senza aggredirla. Una volta detersa, è pronta a ricevere attivi come vitamina C, acido glicolico o retinolo (mai contemporaneamente, s’intende). Si prosegue con la crema che, a seconda dell’età e dei bisogni individuali, potrà contenere ingredienti rimpolpanti, elasticizzanti e nutrienti. Chi soffre di acne e imperfezioni, invece, dovrebbe fare attenzione a evitare texture troppo ricche e soffocanti preferendo, al contrario, soin specifici purificanti e illuminanti, per contrastare l’aspetto di macchie e rossori. Chi lo desidera, a questo punto può stendere l’olio, che è utile per migliorare l'assorbimento dei prodotti applicati fin qui.

Nella gallery qui sotto, sei prodotti immancabili per la skincare routine estiva.

Skincare estiva, ecco l’ordine giusto in cui applicare i prodotti









Aquamarine Melt Cleansing Gel di Sunday Riley è un balsamo gel che si trasforma in olio dalla texture setosa a contatto con l’acqua. Grazie al mix di detergenti a base di zucchero, burro di cacao e acido ialuronico deterge con delicatezza, lasciando la pelle morbida, elastica e idratata.

Detergente schiumogeno delicato che rimuove le impurità grazie al mix di portulaca lenitiva e aloe idratante: Foaming Cleanser di Dr. Barbara Sturm rimuove le impurità e prepara la pelle a ricevere il siero e la crema, senza alterare il delicato PH cutaneo.

Vinoperfect Siero Illuminante Anti-Macchie di Caudalie è formulato con viniferina brevettata, potente attivo estratto dalla linfa di vite dall’effetto illuminante. Più potente della vitamina C ma non fotosensibilizzante, può essere abbinato alla protezione solare per un effetto anti-macchie.

Ispirata alla acclamata procedura biomedica nota per le sue proprietà rimpolpanti e rigeneranti, Absolue Longevity Soft Cream di Lancôme racchiude PDRN, un bio-stimolatore all'avanguardia nell'estetica rigenerativa in Corea del Sud, ed è arricchita con Pro-Xylane™ ed estratto di Rosa Perpetua Absolue™, per correggere i segni visibili dell'età e migliorare la texture cutanea.

Crema idratante luminosa che idrata, riequilibra e protegge, migliorando l'aspetto dell'incarnato e prevenendo l’effetto lucido. Potenziata da TFC8® The Light Cream di Augustinus Bader rinfresca e idrata, rafforzando la barriera cutanea.

Crema solare ad alta protezione per il viso dalla texture leggera e non grassa: Dior Solar The Protective Face Cream Spf50 di Dior protegge dai raggi UV e dalle aggressioni esterne e dona un effetto glow satinato.

