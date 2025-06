Il suo non è soltanto un nome sulla scena rap italiana. Tony Effe è simbolo di determinazione, strada e ambizione. Fa una cosa e la centra.

Cresciuto tra i palazzi romani e gli scheletri nei cassetti, Nicolò Rapisarda – vero nome del cantante - è un’icona postmoderna. E mentre i puristi lo chiamavano “poser”, lui ha risposto con i fatti, o meglio con i numeri. Il secondo album da solista, ICON, è il più venduto del 2024, un traguardo che lo conferma come uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana. Il 2025, invece, è stato l’anno del suo debutto tra i big del 75esimo Festival di Sanremo. Non solo. Rabanne l’ha eletto volto di Million e la fidanzata Giulia De Lellis, con cui esce da circa un anno, dopo l’estate lo renderà padre di una bambina, Penelope.

All’annus mirabilis si aggiunge una biografia appena uscita Non volevo ma lo sono (Mondadori Electa), in cui racconta la sua storia vera, cruda e a tratti spietata. Senza falsi moralismi né bisogno di piacere.

Non un memoir da star, ma una storia autentica, la sua, fatta di lotta, passioni e sogni che sembrano irraggiungibili ma che lui ha saputo trasformare – passo dopo passo - in traguardi concreti.

Linguaggio tagliente, una narrazione che non chiede scusa. Non finge mai di essere un eroe, Tony Effe: è il riflesso distorto della Generazione Z, il cattivo del film che alla fine ti fa perdere la testa. E che ora è entrato in una fase più consapevole, da quasi genitore, ma anche più chic. Tanto da essere corteggiato dal fashion system. Nelle ultime settimane della moda è stato infatti presenza fissa.

A rivelare come non sbaglia un colpo è lui stesso in una intervista. “Vado a giocare a golf, il secondo sport più difficile al mondo... È qualcosa che ti manda a rota, proprio brutta. Nel senso ok la playstation o il poker come livello di gioco. Ma il golf… All'inizio è difficile prendere la palla. Poi quando inizi a capire le mazze, il vento, il campo, l'angolazione del tiro, la forza, il movimento... Tutto inizia a girare, inizi a dire tiro là e arrivare a tirare là dove volevi”. O forse anche più in là. Visto che a Natale Tony Effe sarà anche attore.

