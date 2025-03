Che Tony Effe, il rapper da oltre 1,5 billion di streaming, 37 dischi di platino e 11 dischi d’oro, ami il mondo del beauty non è un segreto. La sua è una vera “ossessione” per i capelli ricci, innanzitutto. Ha anche una routine di skincare precisa che prevede di idratare per bene pelle e labbra. E durante l’ultimo Festival di Sanremo si è presentato con il fondotinta a coprire i tatuaggi. Non bastasse, la sua fidanzata, Giulia de Lellis, ha fondato un brand di make up e skin care, Audrer. Come dire, la bellezza è di casa. Non solo. Anche la personalità, l’intraprendenza, l’audacia e la capacità di far fronte allE critiche. Dunque, non c’è da stupirsi se un artista capace di lasciare il segno con la sua musica, che non passa inosservato e che è così attento alla cura di sé sia stato scelto come nuovo volto per l’Italia di Mllion di Rabanne.

Il connubio tra due icone per esprimere il coraggio di essere se stessi

«Sono felice di iniziare una nuova collaborazione con Rabanne, di entrare a far parte di questa famiglia e di portare un po’ di questo spirito unico nel mondo della moda e della bellezza», ha detto l’artista. La sua estetica audace e il suo approccio senza compromessi alla musica e alla vita rispecchiano perfettamente i valori di Million, un profumo che celebra il coraggio di essere se stessi e di vivere senza limiti.

Il nuovo Million di Rabanne

Dal suo debutto nel 2008, 1 Million di Rabanne ha conquistato il pubblico maschile. Nel 2025 il nuovo Million Gold Elixir: la più ricca evoluzione del profumo. Una fragranza ispirata alla profumeria di nicchia con un ingrediente d'eccezione: una vaniglia liquorosa pura combinata con un mandarino vivace e il calore avvolgente del legno di sandalo.

Il successo di Tony Effe

Tony Effe - vero nome Nicolò Rapisarda – sta vivendo un periodo d’oro. Il secondo album da solista, ICON (Quadruplo Disco di Pla6no) – con la collaborazione di alcuni dei più importanti artisti della scena rap e trap – è il più venduto del 2024 nella classifica FIMI/GfK, un traguardo che lo conferma come uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana. Il 2025, invece, è stato l’anno del suo debutto tra i big del 75esimo Festival di Sanremo.