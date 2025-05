A Monte Carlo va in scena la collezione limitata di Charles Leclerc per Ferrari, ispirata allo stile del pilota. Denim, maglie tecniche e look per gli amici a 4 zampe

La Ferrari non romba solo per i motori dei bolidi rosso fiammanti, ma anche per la Capsule Collection disegnata da Charles Leclerc per la casa automobilistica modenese. Il pilota monegasco porta tutto se stesso nella sua prima collezione primavera-estate 2025 realizzata per il brand e ispirata al suo stile quotidiano e presentata al Fairmont Hotel di Monte Carlo. Mai la Formula 1 è stata così fashion.

Capi e accessori raccontano il ventisettenne nelle esperienze off-track, dal tempo libero ai momenti di viaggio, e riflettono la personalità del giovane monegasco amante dello stile smart casual rilassato, caratterizzato da dettagli e grafiche che strizzano l’occhio a ciò che rappresenta per il mondo dello sport: è uno dei più grandi piloti di F1 dei nostri giorni.

Un mix tra lusso e sportività, che si concretizza nei capi di questa limited edition esclusiva, fresca e giovane, sbocciata dal dialogo tra Leclerc e il direttore creativo di Ferrari, Rocco Iannone. “È stata un’opportunità unica per esplorare la mia creatività in modo nuovo, oltre la pista e le competizioni”, racconta il pilota. “Ciò che apprezzo di più sono l’adattabilità e l’agilità di un guardaroba pensato per il movimento e il comfort, con uno stile ricercato e inconfondibile".

Nella collezione regnano il denim, materiale distintivo Ferrari, felpe e t-shirt, parka e pantaloni in cotone con maxi-tasche carry-all, tute da pilota e maglie tecniche. Tutto all’insegna del logo modenese. E tutto in stile Charles Leclerc, che mostra il suo grande amore per i cani – ai Gran Premi si presenta sempre in compagnia del suo bassotto color champagne Leo in braccio alla fidanzata Alexandra Saint Mleux – realizzando per la caspule la prima collezione di abbigliamento e accessori Ferrari per cani, abbinati al look del padrone: dalla felpa con il cappuccio al collare con guinzaglio.

Nella collezione tutti i colori di Monte Carlo

Leclerc è ritratto dal fotografo Michael Bailey-Gates e i colori della collezione riflettono quelli che più rappresentano l’atmosfera della cittadina del Principato. Le tonalità sono calde e naturali e vanno dal beige all’azzurro fino al bianco e al blu navy. Non mancano punte bicolore di rosso e bianco che omaggiano la bandiera monegasca, città natìa di Leclerc.

La collezione include anche un trio di bauli in pelle artigianale, con interni in tessuto jaquard in tre dimensioni - large, medium e small – a simboleggiare il concetto del viaggio e una variante della borsa Nello The Ferrari Tool Case.

