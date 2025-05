Una storia che non stanca mai di essere vista e ascoltata quella di Enzo Ferrari e della macchina divenuta simbolo della manifattura automobilistica italiana nel mondo. Fino al 16 febbraio 2026 al Museo Enzo Ferrari di Modena vanno in scena le Supercars, in un percorso espositivo da far battere il cuore ai fan del Cavallino Rampante.

Supercars, accendete i motori!

Sono le pietre miliari della storia di Ferrari – casa fondata nel 1947 - i modelli che, più di tutti, hanno rappresentato l’eccellenza massima della casa automobilistica modenese e gli standard tecnologici più alti. Sono le Supercars, ognuna con la propria storia. Per ciascuna è stata realizzata un’isola digitale interattiva e polifunzionale che permette al pubblico di conoscere il percorso di sviluppo del mezzo, per un totale di cinque aree da far mancare il fiato.

Vere e proprie opere d’arte tecnologiche, la Ferrari GTO del 1984, la F40 del 1987, la F50 del 1995, la Ferrari Enzo del 2002 e LaFerrari del 2013 brillano lucide e imponenti in tutto il loro splendore. La punta di diamante del percorso? L’ultima nata nella Casa di Maranello nell’ottobre 2024 e presentata proprio all’interno di questo allestimento: la F80.

L’archivio Ferrari, uno scrigno di memorie

Un percorso dalle mille sfumature, articolato nell’esposizione di una selezione di circa 2000 pezzi divisi tra fotografie, video, documenti, disegni e pubblicazioni - ora anche consultabili digitalmente - facenti parte del grande tesoro dell’azienda: l’Archivio Ferrari.

All’interno di questo vero e proprio scrigno di memorie, non mancano le esperienze tematiche e interattive organizzate per rendere la visita un momento non solo di apprendimento, ma anche ludico, sia per grandi che per piccini. Quegli stessi piccini che, proprio come Enzo Ferrari da bambino, sognano di correre a grande velocità sui circuiti o di guidare da grande un modello rosso fiammante, e per cui il Cavallino Rampante rappresenta gioia e sogni. “Date a un bambino un foglio di carta, dei colori e chiedetegli di disegnare un'automobile”, disse una volta Ferrari, “sicuramente la farà rossa”. E così fu.

