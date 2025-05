Al Gran Premio di Formula 1 di Miami trionfa l’australiano Oscar Piastri a bordo della sua McLaren, seguito dal compagno di squadra Lando Norris e, in terza posizione, dalla Mercedes di George Russell. Al di lá delle performance sportive, il circuito si illumina grazie agli originalissimi caschi custom made indossati durante la gara. Alcuni brillano nel vero senso della parola.

Il venticinquenne Lando Norris strizza l’occhio all’atmosfera dello Studio 54 e alle serate Anni 80. Il pilota britannico sfoggia un casco tempestato di tesserine da mosaico specchiate, che trasforma la sua testa in un enorme palla dance. Un vero e proprio Disco Helmet. Shining bright like a diamond, per una McLaren da pista… da ballo.

Credit: Instagram Norris

Nuance più delicate per George Russell, pilota ventisettenne della Mercedes. Un casco dal design pastello e all’insegna del pink, con decorazioni floreali sulla parte alta, perfetto per portare il suo bolide sul podio, in terza posizione.

Credit: Instagram Russell

Non è da meno il compagno di squadra Kimi Antonelli, che corre con un helmet “al cioccolato”. Sopra, il simbolo a cui il giovane pilota è affezionato: le stelle. Finisce sesto.

Credit: Instagram Antonelli

La vitamina C, si sa, fa bene alla salute. E allora perché non usare qualcosa come una grossa arancia per proteggersi la testa? È la scelta di Alexander Albon, che corre in Florida con un modello custom made total orange. Il casco del pilota della Williams è al sapore di frutta e dal colore super energizzante. Forse avrà attutito il pensiero per la quinta posizione.

Credit: Instagram Albon

Profumo di mare per Charles Leclerc. Il pilota monegasco, sempre sotto i riflettori anche per la sua relazione con la fashion studentessa Alexandra Saint Mleux e “papà” dell’ormai famosissima star dei paddock, il bassotto Leo, corre con la testa… tra le nuvole. Il casco realizzato per lui è una special edition azzurro cielo. Sul davanti spicca il giallo dello stemma Ferrari: una creazione unica! I fan più accaniti possono accaparrarsela… il modello è in vendita!

Credit: Getty Images e Instagram Leclerc

Vince il romanticismo per Lawson. Un helmet, il suo, dai colori tenui, che ricorda un bouquet di fiori. Con nuances che vanno dal bianco al rosa fino al viola. Che sogno!

Credit: Instagram Lawson

La stagione della Formula 1 è appena iniziata. Cos’altro ci riserveranno i piloti in fatto di stile? C’è da scommetterci: ne vedremo delle belle.