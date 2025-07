Nate ispirandosi alla danza, le ballerine sono diventate le scarpe flat per eccellenza. Quelle comode di cui ogni donna non può fare a meno, neppure questa estate. Quelle versatili, che vanno bene dalla mattina alla sera.

Create per la prima volta nel 1930 a Londra dall’intuizione di un calzolaio di origini russe, nel corso dei decenni quelle scarpe da ballo “migliorate” si sono trasformate, fino a diventare un modello popolare, quando negli Anni 50 le indossarono Brigitte Bardot e Audrey Hepburn.

Con la suola ultrapiatta e lo scollo che lascia in vista il collo del piede, i modelli non sono tutti uguali.

Sembrano uscite da Una notte di mezza estate di Shakespeare le ballerine semplici e argentate di Francesca Liberatore, come quelle di Fendi, con inserti luminosi e una calza in tulle nera sottilissima, degne di una fata del bosco. Preziose quelle di Giambattista Valli, con inserti in perle che danno luce ai look delle sere d’estate.

Traforate quelle di Casadei e di Voile Blanche.

Se poi ci metti un nastro, come hanno fatto Ferragamo e Simone Rocha, la ballerina in un attimo fa tornare in mente la scarpetta da danza da cui è nata quasi cento anni fa, in pieno stile ballet. Più cittadine quelle di Agl, che per la stagione calda propone un modello in tessuto a rete con fiori ricamati, perfetto sotto un tailleur da lavoro. Intrecciate anche quelle di Acne Studios, con un effetto corda ingentilito in punta da un fiocco o da un ponpon. Aggressive le versioni di Hogan e di Ganni, entrambe con borchie rotonde.

Anche le star amano le ballerine.

Zendaya per la sua visita alla School of Style di Los Angeles ne ha scelto un paio in pelle rosso scuro di The Row con la suola quadrata.

In questo caso l'attrice statunitense della serie tv Euphoria le ha abbinate a un completo beige. Sobria e chic.

