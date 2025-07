Più che una semplice tunica o un copricostume, il caftano è diventato un abito che non può mancare in valigia: ecco i più belli visti sulle passerelle

C'è un solo capo che è in grado di farci sentire subito in vacanza non appena indossato: il caftano. Con le sue origini mediorientali e la sua capacità di resistere al tempo e alle mode, questo indumento non conosce crisi e, anzi, negli ultimi anni è tornato prepotentemente in auge.

Merito anche di cinema e serie tv, che lo hanno reso anche un po' status symbol. Come dimenticare, per esempio, Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani avvolta in un caftano in monogram rigorosamente House of Gucci?

Courtesy of MGM

Più di recente è stata la serie The White Lotus a far esplodere la mania dei caftani e quello che viene soprannominato resortwear, grazie alle scelte della costume designer Alex Bovaird che non lascia niente al caso e tra grandi griffe e brand di nicchia riesce sempre a far andare sold out ogni capo che propone ai protagonisti.

Courtesy of HBO

Per l'estate 2025 sono tante le proposte viste anche sulle passerelle, ognuna dal sapore esotico, seppur adatte a stili diversi.

Impalpabili, nelle sfumature del mare e dei tramonti tipicamente estivi i modelli proposti da Fausto Puglisi per Roberto Cavalli.

Parola d'ordine country-chic per Chloé e Zimmermann, che attraverso tessuti morbidissimi giocano coi volumi e i pizzi.

Anche da Valentino si fa largo il gioco della seduzione, con trasparenze e cut-out strategici, nelle tonalità moka e total black.

Più classici quelli di Luisa Spagnoli, in versione maxi tunica con maniche a sbuffo per un look esotico. Il black& white domina negli outfit di Jacquemus e Pucci, tra righe e stampe, corti o lunghissimi fino ai piedi.

Ci sono poi le varianti più etniche proposte da Marant, con frange e fantasie in stile peruviano.

