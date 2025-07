Da Jane Birkin a Brigitte Bardot e Grace Kelly: l'accessorio must dell'estate per uno stile décontracté

I cestini di paglia sono un classico dell'estate e anche per questa stagione sono l’oggetto del desiderio delle fashioniste. Dalle dimensioni più varie, in midollino con l’aggiunta di dettagli e applicazioni o rivisitati con pelle intrecciata e chiusure in stile granny, sono ancora un accessorio che fa sognare!

Quando se ne vede uno, la mente non può che volare all’immagine dell’icona di stile Jane Birkin, l’attrice e cantante britannica naturalizzata francese e compagna di Serge Gainsbourg, divenuta icona di stile.

Jane Birkin, Serge Gainsbourg e le figlie al Cirque De Moscou di Parigi nel 1976 Credit: Getty Images

Negli Anni '70 in un mercatino di Portobello Road, a Londra, Jane si imbatté in un cestino e se ne innamorò. Da quel momento, portato in modo très chic come fosse una borsa di Hermès, diventò il suo accessorio più distintivo, sui red carpet degli eventi più importanti del jet set internazionale e nella vita di tutti i giorni. Da Parigi alla riviera francese, il cestino di Jane Birkin fa furore, ieri come oggi.

Come lei, anche la biondissima Brigitte Bardot ha ceduto all’accessorio glam di paglia, in versione più “big bag”, ma dall’allure immutata.

Brigitte Bardot a passeggio per Saint Tropez nel 1974 Credit: Getty Images

Ancora Anni '70: al Monte Carlo Beach la principessa (in tutti i sensi) della Costa Azzurra, Grace Kelly, indossò sulla spiaggia un modello di borsa che ricordava un classico cestino, che con la sua eleganza trasformò in un must have delle vacanze. Manico in bamboo e contorni morbidi. Se non è stile questo…

Grace Kelly mentre scatta una fotografia durante una competizione di nuoto al Monte Carlo Beach Club nel 1972 Credit: Getty Images

Oggi come allora, anche noi possiamo essere un po’ Jane, BB e Grace

Le maison più prestigiose non si tirano indietro e rivisitano il cestino di paglia ognuna secondo il proprio stile e dna. In versione maxi, a secchiello o squadrate, l'importante è che ce ne sia almeno una per ogni guardaroba.

Bottega Veneta sceglie di intrecciare strisce di pelle in tonalità scure e terrose per rivisitare il concetto del cestino. Il midollino, invece, dà vita una borsetta che porta il nome di Andiamo.

Un modello di Bottega Veneta chiamato Andiamo Credit: Courtesy Press Office

La maison Miu Miu propone la versione borsetta/cestino con manico e logo in pelle e quella con la paglia intrecciata a “maglie larghe”, per una sensazione di maggior leggerezza e ideale dalla spiaggia all'aperitivo.

Due modelli di cestini firmati Miu Miu Credit: www.miumiu.it

Celine punta su cestini in seize over, da portare a mano o a tracolla, nelle nuances del beige, per chi sceglie la sola paglia, o nella combo con il cuoio: sono perfetti per accogliere teli mare e ciò a cui non si può rinunciare per vivere una giornata al sole.

Cesti in taglia over della maison francese Celine Credit: www.celine.com

Prada gioca con il classico tessuto a righe, che, cucito alla paglietta e chiuso con cinturini in pelle color cuoio, permette di conservare meglio tutto il necessaire di una vera fashion girl. La ciliegina sulla torta? La tracolla in corda. Il tocco “barca a vela”, marchio di fabbrica della maison milanese, è assicurato.

Cestino in midollino con tessuto e manico di corda, Prada Credit: www.prada.it

Segue il mood frangiato dei modelli del brand americano Michael Kors, simil secchielli che trasformano la paglia in frange danzanti, accompagnate da contorni in pelle morbida.

Borsette cestino con frange di paglia del brand americano Michael Kors, della collezione SS25+ Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

E per chi ama lo stile vintage? Il tocco granny style c’è ed è anche pop, merito delle borsette cestino disegnate dall’attrice Ashley Park - star di Emily in Paris - per Weekend Max Mara. Dai fiori fucsia al verde acido, la palette è vivace e matcha perfettamente con la chiusura a doppia sfera che si incastra su se stessa: un perfetto mix di old e new style.

Cestini della collezione SS25 di Weekend Max Mara by Ashley Stark Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Ci sono poi le creazioni di brand più di nicchia, come quelle di Micaela Spadoni, deliziose con il loro mood colorato e perfette per una passeggiata a Saint Tropez. Anche in questo caso dominano righe, quadretti e bandana, cuciti al cestino insieme a ciondoli di tessuto a tema fruttato. Per donare a ogni look quel quid giocoso che contraddistingue i giorni di vacanza.

Cestino con decorazione in tessuto a forma di limone, realizzato dalla designer Micaela Spadoni Credit: Da Micaela Spadoni

Profumano di ciliegie raccolte e marmellata i cestini di Patou. Dal beige al nero, il midollino lavorato a secchiello fa respirare aria di campagna, ma è perfetto anche per posare i Macarons o qualche fiore acquistato camminando per la Rive Gauche à Paris.

Cestini del marchio Patou beige e neri

E proprio dalla Francia, dall'influencer Jeanne Ménard, arrivano i consigli per abbinare ogni giorno una borsa di paglia diversa a seconda del look, magari con un dettaglio rosso, colore dell'estate, simbolo di calore e passione.

Insomma, dalle grandi griffe ai mercatini, il cestino di paglia è ancora il re incontrastato degli accessori dell'estate. Voi avete già scelto il vostro?

