Daniel Roseberry dà il via alla settimana dell'Haute Couture di Parigi con una collezione che attinge a piene mani all'heritage di Madame Elsa per proiettare la maison nel futuro

Si è immerso negli archivi di Schiaparelli come mai prima d'ora Daniel Roseberry. La sua collezione Haute Couture Fall/Winter 2025/2026 è un inno a tutti i codici tanto cari a Madame Elsa, ma allo stesso tempo se ne distacca puntando a un viaggio futurista.

E si intitola proprio "Back to the Future" lo show andato in scena a Parigi, al numero 21 di Place Vendome, proprio lì dove nel 1935 la fondatrice aveva dato vita al suo atelier.

Gli elementi distintivi della casa di moda fondata dalla stilista romana ci sono tutti, dalle sculture importanti ai dettagli seducenti, ma non mancano spunti nuovi, frutto della voglia del direttore creativo di vestire le moderne star di oggi sul red carpet. Per non passare inosservate.

L'Haute Couture di Schiaparelli, tra eredità e futurismo

Nella storica sede parigina va in scena una sfilata in cui ieri, oggi e domani dialogano tra loro, ma guardano avanti. E dunque ecco che spariscono quasi del tutto i corsetti, per lasciare spazio a silhouette più morbide e drammatiche.

Gli abiti lunghi fino a terra sono a sirena, con strutture importanti, o impalpabili e arricchiti di trasparenze e cut out.

La verve ironica di Elsa Schiaparelli riemerge nei modelli da torero, in quelle giacche matador preziose, e nei dettagli preziosi che rendono gli abiti ora mosaico ora un gioco di specchi.

Il bianco e il nero dominano la collezione, ma vengono squarciati da sprazzi di rosso intenso.

Le star in front row da Schiaparelli

Ad applaudire dalla prima fila Daniel Roseberry una parata di star. Su tutte Dua Lipa in total white, per la prima volta presente da Schiaparelli. Ma anche Cardi B, accompagnata da un corvo nero e abito surrealista.

Chiara Ferragni alla sfilata Haute Couture FW 25-26 di Schiaparelli; Paris Fashion Week 2025 Credit: Getty Images

C’è anche Chiara Ferragni, che, dopo l'assenza delle ultime edizioni, torna da Schiaparelli in miniabito bianco e accessori oro.

