La Settimana della Moda Haute Couture Autunno-Inverno 2025-2026, torna a Parigi dal 7 al 10 luglio 2025. Tra i debutti, Glenn Martens per Margiela e Michael Rider per Celine. Tra gli addii, l'ultimo Demna per Balenciaga

La Paris Haute Couture Week Autunno-Inverno 2025-2026 torna dal 7 al 10 luglio 2025, trasformando la Ville Lumière in un palcoscenico di alta sartoria, celebrità e novità creative.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sui protagonisti, i momenti clou e le star più attese.

La haute couture a Parigi non è mai solo moda.

È un rituale, un incantesimo che due volte l’anno trasforma la capitale francese in una passerella sospesa tra sogno e realtà.

Il calendario di appuntamenti vedrà sfilare i nomi più iconici del panorama internazionale.

Si inizierà con la sfilata di Schiaparelli, presenza fissa nel calendario dell'alta moda, alle 10 di lunedì 7 luglio, per poi concludere l'ultimo giorno (giovedì 10) con una sfilata del brand svizzero Germanier, alle 17.30.

I debutti più attesi di questa stagione sono quelli di Glenn Martens per Maison Margiela, il 9 luglio, e di Michael Rider per Celine, con una sfilata fuori calendario prevista per domenica 6 luglio.

Rider, ex direttore creativo di Polo Ralph Lauren, succede a Hedi Slimane, che ha lasciato Celine nell'ottobre 2024.

Per lo stilista belga Martens, invece, il debutto intende "rimanere fedele al nostro nucleo creativo", ha dichiarato la maison francese all'inizio di quest'anno.

Per quanto riguarda gli addii, l'ultima sfilata di alta moda di Demna per Balenciaga si terrà mercoledì 9 luglio.

Sarà l'ultimo impegno dello stilista per la maison, prima di cedere il controllo al veterano di Valentino, Pierpaolo Piccioli.

Da Chanel, sarà l'ultima sfilata del team creativo interno del brand, dopo la quale Matthieu Blazy si preparerà per il suo debutto a ottobre.

Mentre Iris Van Herpen, Robert Wun e ArdAzAei torneranno nel calendario ufficiale, nomi importanti come Dior e Jean Paul Gaultier saranno assenti per questa stagione, entrambi in attesa dell'arrivo dei rispettivi nuovi direttori creativi, Jonathan Anderson e Duran Lantink.

Anche Miss Sohee e Alexis Mabille non torneranno per questa edizione, così come Valentino, attualmente sotto la direzione di Alessandro Michele, che intende realizzare una sola sfilata di alta moda all'anno.

Il calendario completo delle sfilate:

Lunedì 7 luglio

10:00 – SCHIAPARELLI

12:00 – IRIS VAN HERPEN

13:00 – GEORGES HOBEIKA

14:30 – IMANE AYISSI

16:00 – RAHUL MISHRA

17:30 – JULIE DE LIBRAN

19:30 – GIAMBATTISTA VALLI

Martedì 8 luglio

10:00/12.00 – CHANEL

14:30 – STÉPHANE ROLLAND

15:30 – JUANA MARTÍN

16:30 – ASHI STUDIO

17:30 – RVDK RONALD VAN DER KEMP

18:30/19.30 – GIORGIO ARMANI PRIVÉ

Mercoledì 9 luglio

10:00 – ROBERT WUN

11:00 – FRANCK SORBIER

12:00 – BALENCIAGA

13:30 – YUIMA NAKAZATO

14:30 – ELIE SAAB

16:00 – VIKTOR&ROLF

17:30 – ZUHAIR MURAD

19:30 – MAISON MARGIELA

Giovedì 10 luglio

10:30 – AELIS

12.00 – ARDAZAEI

13.30 – PEET DULLAERT

14.30 – RAMI AL ALI

16.00 – ADELINE ANDRE'

17.30 – GERMANIER

Celeb attese in front row

L’haute couture non è solo abiti ma anche platea di star mondiali.

Tra i nomi più attesi, Scarlett Johansson, Jessica Alba e Cate Blanchett.

Non mancheranno neppure Rihanna & A$AP Rocky, la coppia più paparazzata del momento

