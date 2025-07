Giornata mondiale del cioccolato, quattro irresistibili creazioni estive dei maestri del gusto

Dalle torte esotiche ai sorbetti. Per non privarsi della dolce passione anche con la bella stagione, le ricette pensate per l’estate da Knam a Marchesi

Non c’è caldo che tenga, in tutto il mondo il 7 luglio si festeggia il dolce che delizia i palati dalla notte dei tempi. Lo stesso giorno del 1847, infatti, nacque la prima barretta di cioccolato con burro di cacao fuso, creata da Joseph Storrs Fry, fondatore della J.S. Fry & Sons e pioniere della lavorazione del cacao. Prima di allora, quello che per molti è il vero cibo degli Dei era consumato perlopiù come bevanda. Poi si è evoluto nei suoi mille volti: fondente, al latte, bianco o gianduia; caldo, freddo o croccante. Quest'anno, per celebrare il gusto del cioccolato nelle sue infinite forme, l’alta pasticceria si è cimentata in alcune creazioni ad hoc, tutte in versione estiva.

Courtesy press office

Ernest Knam, il pasticcere tedesco ormai diventato volto noto della tv italiana, dal suo negozio laboratorio di Milano sforna Fondo nero esotico, una torta con base di frolla al cioccolato, crema pasticcera al cioccolato fondente e ganache al cioccolato fondente, completamente decorata con frutta esotica mista: alkekengi, mango e papaya.

Courtesy press office

Ancora più fresca la proposta di Peck, la gastronomia da generazioni riferimento della Milano gourmet, che ha realizzato il suo sorbetto al cioccolato fondente. Solo tre gli ingredienti: acqua, cioccolato Guanaja 70% e un po’ di cacao per intensificare il colore. Da servire a -12°, è perfetto per affrontare la calura.

Courtesy press office

Ha creato un’intera collezione dedicata agli amanti del cioccolato la storica pasticceria Marchesi 1824, tappa fissa per i cultori del panettone tutto l'anno. Perfetta per la colazione la sua torta paradiso, ottime per uno sfizio con il caffè le sue praline. Ma la vera chicca sono le creme spalmabili, versione fondente, al latte e alla nocciola, per guarnire le torte, e – per i più addicted – da gustare direttamente dal tubetto, magari accanto a una pallina di sorbetto alla menta.

Courtesy press office

Sorprendente il cioccolatino al frutto della passione che fa parte della linea "Carati" del ristorante stellato Da Vittorio, creata dal maestro cioccolatiere Davide Comaschi. Questa piramide di gusto è composta da una sottile e croccante camicia di cioccolato bianco, nato dal latte delle Alpi, che nasconde un'esplosiva crema al frutto della passione e cioccolato bianco. Una sorpresa che anche in estate saprà sorprendere per la sua freschezza.

Courtesy press office

Chi ha detto che il cioccolato si mangia solo in inverno?

