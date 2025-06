Il picnic, nato in Francia nel XVII secolo come un rito conviviale tra amici che si ritrovano per condividere piccoli cibi portati da casa, ha attraversato i secoli trasformandosi in un’esperienza all’aperto, democratica e popolare. Originariamente organizzato nei salotti, dopo la Rivoluzione francese si spostò nei parchi e nei giardini, diventando un classico delle gite borghesi dell’Ottocento, tra coperte stese sull’erba e cestini colmi di prelibatezze. Oggi, in occasione della Giornata Mondiale del Picnic, che si celebra il 18 giugno, rendiamo omaggio a questo semplice e universale gesto di convivialità, dove basta un po’ di pane, il sole, amici e un angolo di verde per fare festa.

Picnic di lusso: eleganza senza tempo

Tra i protagonisti storici di questa tradizione di picnic di lusso c’è Fortnum & Mason (F&M), che fin dal XIX secolo rappresenta un punto di riferimento per cestini raffinati, spesso legati a eventi aristocratici come le gite ad Ascot o i picnic a Glyndebourne. Tra le sue proposte più eleganti spicca l’Hamper Tote, un cestino intrecciato a mano con fodera isolante interna e tracolla in tela e pelle, perfetto da abbinare alla coperta impermeabile coordinata in materiali riciclati, ideale per picnic all’aperto in ogni condizione meteo. L’eleganza del picnic si ritrova anche nel cestino Park di Hermès, dove il vimini intrecciato a mano si combina con la pelle per un set estivo completo di stoviglie Soleil d’Hermès per quattro persone. Il suo coperchio versatile si trasforma in portapane durante il pranzo, unendo tradizione e funzionalità. Per un’esperienza più intima, il Tahiti Picnic Set Champagne è pensato per due persone e si distingue per i bordi in legno e l’intreccio in pelle, includendo due flûte e una borsa termica per mantenere fresche le bollicine.

Design e artigianato: picnic tra eleganza e innovazione

Non solo i marchi storici ma anche quelli di design si sono dedicati al picnic, reinterpretandolo con stile e cura per i dettagli. Il cestino Tableware Collection di Giobagnara per Poltrona Frau è un esempio di eleganza outdoor in versione portatile: rivestito in Pelle Frau® con dettagli in Noce Canaletto, è dotato di scomparti interni per ogni accessorio essenziale, perfetto per picnic raffinati. Ancora, il cofanetto En Plein Air di Pineider X Giorgetti, in pelle martellata e suede, offre un interno attrezzato con lino, porcellana e utensili da gourmet, incarnando l’eccellenza dell’artigianato italiano per momenti all’aperto sofisticati. Alessi, con il suo set da pique-nique Dressed en plein air disegnato da Marcel Wanders per Alessi, unisce eleganza e funzionalità, trasformando ogni momento outdoor in un’esperienza di stile inimitabile, grazie a un design iconico e contemporaneo. Per chi cerca un gusto più country, la Bark Picnic Bag di Ferm Living propone una borsa da picnic in cotone organico cerato, dotata di numerose tasche, zip e tracolla regolabile, ideale per pranzi all’aperto chic e organizzati.

Accessori essenziali: comfort e funzionalità per il picnic perfetto

Gli accessori per il picnic non mancano di fascino e praticità. L’Hemingway Cooler di Business & Pleasure Co. unisce eleganza vintage e funzionalità estrema: con un coperchio in acacia, cuscino removibile e un guscio ultra resistente, è il compagno perfetto per mantenere fresche bevande e cibi durante le avventure outdoor. Per mantenere il vino fresco anche al sole, il WA-126 Rinfresca Vino di Le Creuset si presenta con un design compatto e colori vivaci, ideale per picnic, cene all’aperto e momenti conviviali. Per chi ama cucinare e condividere, la griglia da tavolo Shichirin rettangolare di YAKINIKU, distribuita da Schoenhuber, offre una generosa area di cottura (39x21 cm), perfetta per 2-6 persone. Realizzata in ceramica ad alte prestazioni con finiture in bambù e acciaio inox, permette di raggiungere alte temperature e una cottura uniforme grazie alle bocchette di ventilazione regolabili, regalando un’esperienza conviviale attorno al tavolo.

Picnic lounge e praticità: design e comfort all’aperto

Per garantire comfort e praticità, Picnic Lounge di FatBoy propone una coperta da esterno morbida, comoda e impermeabile, con superficie e base idrorepellenti e imbottitura in gommapiuma. Abbastanza grande da ospitare tutti gli amici, si fissa al suolo con picchetti e si pulisce facilmente con la spazzola inclusa, arrotolandosi poi nella sua comoda borsa da trasporto.

Design sostenibile: eleganza naturale per la tavola

Infine, per chi cerca l’equilibrio tra bellezza naturale e design minimale, il vassoio Materials Essenze di KnIndustrie, realizzato in legno italiano disponibile in tre finiture, permette a ogni commensale di servirsi autonomamente durante pranzi, cene o aperitivi informali. Per completare la tavola in modo sostenibile, le posate USE&REUSE di Pintinox, realizzate in acciaio inox nichel free, rappresentano un’alternativa ecologica e riutilizzabile alle posate usa e getta, disponibili in set da 75 pezzi con coltelli, cucchiai, cucchiaini e forchette.

