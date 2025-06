Sarà un caso ma il 21 giugno è una data in cui coincidono due eventi apparentemente diversi ma che - a ben vedere - hanno molto in comune: il Solstizio D’estate e la Giornata Internazionale dello Yoga.

La natura è piena di vita, il sole raggiunge il suo apice e tutto brilla di nuova una luce: un periodo perfetto per parlare di Asana (posture), Pranayama (respiro) e Dhyana (meditazione), tanto che, il 21 giugno di 11 anni fa, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite accoglieva di buon grado la proposta dell’allora Primo Ministro Indiano Narendra Modi di dedicare una giornata allo yoga, “dono inestimabile dell’India più antica, capace di incarnare l’unità di mente, corpo e natura”.

Ma quando questa disciplina olistica ha conquistato l’Occidente?

L’introduzione dello yoga in Occidente risale già alla fine del XIX secolo, quando figure come Swami Vivekananda parteciparono al Parlamento delle Religioni del Mondo a Chicago nel 1893, suscitando interesse per le filosofie orientali.

È però negli Anni 60 e 70 del Novecento che, grazie all’influenza della controcultura hippie, lo yoga comincia a diventare un fenomeno mediatico. Parte della sua popolarità in Occidente si deve alla band britannica Beatles che nel 1968 compì un viaggio spirituale nell'ashram di Maharishi Mahesh Yogi a Rishikesh ai piedi dell’Himalaya, tornando a casa con un nuovo disco dal titolo “White Album” e ottenendo un successo planetario.

Oggi, con milioni di praticanti in tutto il mondo e seguaci che annoverano sempre più celebrities - da Madonna a Trudie Styler - sta influenzando non solo la salute e il benessere della popolazione occidentale, ma anche il mondo della moda.

L’unione tra questi due universi ha infatti dato vita a uno stile di vita che ha portato i leggings, i top sportivi, i capelli raccolti con disinvoltura, il trucco leggero e i materiali in fibre naturali dai tappeti, agli uffici arrivando addirittura fino all'ora dell’aperitivo e promuovendo un lifestyle che ha come principi fondanti il rispetto per se stessi e per l’ambiente.

Gli Yoga Festival dell’estate che abbiamo selezionato per voi

La Giornata Internazionale dello Yoga che oggi è celebrata in oltre 190 Paesi del mondo, anche in Italia, inaugura una stagione ricca di incontri, eventi e festival da non perdere per chi vuole cogliere al volo l’opportunità di avvicinarsi a questa pratica.

Cominciamo da Milano dove due eventi sono pronti ad animare il capoluogo lombardo in occasione della ricorrenza.

Lo Yoga Festival - tra i più grandi raduni del settore sul territorio nazionale - che, dalle 16:30 alle 21:30 presso l’Arena Civica Gianni Brera, torna nel capoluogo lombardo con un ospite speciale, il Senior Tantric Yoga Teacher brasiliano Pedro Franco.

Tema di questa edizione: “Hope - Speranza”, per riportare al centro della pratica la fiducia nella possibilità di un cambiamento armonico individuale e collettivo.

E il “Giardino Dei Visionari" che, dalle 17 a mezzanotte, in Via Varesina 162, dà vita nell'ex spazio industriale de La Forgiatura ad atmosfere oniriche, danze somatiche, meditazioni, live performance e dj set sotto le stelle.

Per gli amanti di yoga e mare il progetto da tenere d’occhio si chiama “The Islands of Yoga” e, a partire dal 6 luglio e dall’isola di Ventotene, farà tappa in alcune delle aree marine più belle del nostro mare. Lampedusa, Isola d’Elba e San Pietro in Sardegna sono pronte ad accogliere chiunque desideri combinare la pratica al sapore di sale sulla pelle.

Dal 10 al 13 luglio, nella natura incontaminata dell’entroterra toscano, è il turno di “Limbo Festival”.

Ospitato dalla splendida tenuta de "Il Ciocco", un’area naturalistica di oltre 600 ettari dove sorgono un albergo diffuso e 42 chilometri di sentieri e percorsi ciclabili che attraversano boschi e altipiani tra vigneti e pascoli, il festival rappresenta una splendida occasione per praticare immersi nella natura e cullati dal sound di una line-up musicale d’eccezione, dall’alba a tarda notte.

A chiudere questa estate 2025 ci penserà invece il Wanderlust 108, l’unico Mindful Triathlon al mondo, che torna nei parchi più suggestivi delle nostre città - da Milano a Venezia e Roma - a partire dal 20 settembre.

Un’esperienza unica, accessibile e trasformativa, che mette al centro la presenza, più della performance.

Un viaggio tra corpo, mente e spirito aperto a tutti, anche a chi non ha mai corso o praticato yoga e meditazione.

Preparate i tappetini E-state connessi!

