Estate 2025: i festival imperdibili tra cultura e musica sotto le stelle

Cinema sotto le stelle, jazz tra i paesaggi sardi, libri che accendono il pensiero. L’estate 2025 è un viaggio tra festival che trasformano borghi, piazze e parchi in veri palcoscenici culturali. Un’occasione per riscoprire il piacere della condivisione, del racconto, dell’ascolto. Ecco cinque appuntamenti da segnare.

Credit Getty Images

Giffoni Film Festival – Il cuore giovane dell’estate

Giffoni Valle Piana (SA) – 17/26 luglio

Un’edizione da record per il festival dedicato alle nuove generazioni. Tema di quest’anno: Becoming Human – Diventare umani, con 99 film in concorso da 34 Paesi, 6 anteprime assolute e oltre 20 eventi speciali. Tra i titoli più attesi: I Puffi – Il film, Troppo Cattivi 2, Grand Prix. In arrivo grandi nomi del cinema italiano e internazionale: Tim Burton, Paolo Sorrentino, Virginia Raffaele, Ornella Muti. Giffoni si conferma un luogo di incontro tra giovani, creatività e futuro.

Credit Getty Images

Time in Jazz – Sardegna tra musica e paesaggio

Berchidda e nord Sardegna – 8/16 agosto

Il festival creato da Paolo Fresu propone per il 2025 un’edizione dal titolo emblematico: What a Wonderful World. Dal Danish Trio di Stefano Bollani all’eleganza di Danilo Rea, fino all’energia delle Les Amazones d’Afrique, Berchidda torna epicentro di musica e bellezza. Tanti i concerti in programma anche nei borghi vicini, da Posada a Tempio Pausania. Spazio anche alla parola, con ospiti come Paola Turci, Gianrico Carofiglio e Stefano Zenni. Un’esperienza che unisce suono, territorio e pensiero.

Credit Getty Images

Gran Paradiso Film Festival – Natura, cinema e intelligenza

Gran Paradiso (AO) – 28 luglio/10 agosto

Un festival unico nel suo genere, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Tema 2025: Le forme dell’intelligenza – animale, umana, artificiale. In programma: 106 eventi, 86 proiezioni (quasi tutte in anteprima italiana), e film provenienti da tutto il mondo, con una voce narrante d’eccezione: Jeremy Irons. Ospiti come Stefano Accorsi daranno vita a dialoghi su ambiente, etica e scienza. Una novità assoluta: l’avatar AI “La Sibilla del Gran Paradiso”, per interagire con il pubblico.

Credit Getty Images

Locarno Film Festival – Visioni dal presente

Locarno (CH) – 6/16 agosto

Alla sua 78ª edizione, il Locarno Film Festival si conferma uno degli appuntamenti più autorevoli del cinema europeo. Proiezioni in Piazza Grande, tra omaggi, musical e grandi anteprime: Jackie Chan riceverà il Pardo alla Carriera, ospiti come Lucy Liu, Emma Thompson animeranno il tappeto leopardato insieme al musical Kiss of the Spider Woman con Jennifer Lopez In concorso: Dracula girato con iPhone da Radu Jude, Mektoub 2 di Kechiche e Le bambine di Valentina e Nicole Bertani. Tra cinema d’autore, serialità e nuove tecnologie, Locarno esplora tutte le forme dell’immagine.

Credit Getty Images

Festival della Mente – Idee in movimento

Sarzana (SP) – 29/31 agosto

Torna a Sarzana la rassegna che riflette sulla creatività e la nascita delle idee. Il tema 2025 è L’invisibile, interpretato da oltre 50 ospiti tra scrittori, scienziati, filosofi e artisti. Tra i nomi già annunciati: Alessandro Barbero, Donatella Di Pietrantonio, Silvia Bre, Massimo Recalcati, Lorenzo Jovanotti. Un festival che invita alla riflessione, ma anche alla leggerezza intelligente. Le piazze del centro storico diventano spazi di pensiero condiviso, tra conferenze, letture e dialoghi aperti.

Tra musica, libri e cinema... a ognuno il suo festival!

