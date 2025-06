Giornata mondiale dell’ambiente, le celebs che si impegnano per un mondo migliore

Da quando Greta Thunberg ha iniziato a marciare ne è passata di acqua sotto i ponti, o meglio di celebrites sotto i riflettori. Sono sempre di più i personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e della moda che si impegnano a dare il loro contributo alla lotta al cambiamento climatico.

Emma Watson, tra cinema società e terra

Attrice, modella, attivista ed imprenditrice, Emma Watson è sicuramente una tra le celebrities più note per il suo impegno civile e ambientale.

La ex co-protagonista della famosa saga di “Harry Potter”, che da sempre non perde occasione per ribadire il suo amore per la moda eco-friendly - indimenticabile fu la sua apparizione al Met Gala del 2016 indossando un abito Calvin Klein realizzato con bottiglie di plastica riciclate - per quattro anni, dal 2020 al 2024, ha seduto tra i membri del consiglio del colosso francese del lusso e della moda Kering.

Un ruolo che le ha permesso di portare all’attenzione del settore l’urgenza di attuare un cambiamento comportamentale, impegnandosi attivamente a promuovere all’interno del gruppo pratiche atte a mitigare il cambiamento climatico, migliorare la biodiversità e proteggere gli oceani.

Oggi, a 35 anni appena compiuti, dopo aver lasciato il segno nel mondo del cinema diventando il simbolo del movimento Me Too e in quello della moda, Emma Watson sta dando suo contributo anche nel mondo dell’agronomia.

Con il fratello Alex (già professionista nel settore del vino e degli spirits), è infatti impegnata nella commercializzazione del loro Renais Gin, un prodotto che non è il solito celebrity branded, ma nasce dalla volontà comune di celebrare la lunga tradizione vitivinicola di famiglia e l’amore per la terra.

Lo spirito critico di Leonardo Di Caprio

Lo avevamo già citato fa per il suo encomio a Papa Francesco, Leonardo Di Caprio non è solo un bravissimo attore e un noto donnaiolo – anche se Vittoria Ceretti ora sembra avergli rubato il cuore - sempre più spesso il suo nome balza alle cronache associato all’ambientalismo.

È infatti dal 1998, quando ancora erano in pochi a preoccuparsi del cambiamento climatico che, dopo il successo ottenuto con “Titanic”, Leonardo Di Caprio si impegna a perorare la causa ambientalista, prima fondando l'organizzazione senza scopo di lucro che porta il suo nome, poi raggiungendo risultati impattanti a livello globale.

Nel 2014 è nominato Messaggero della Pace dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. Nel 2016, dopo aver lanciato il documentario di inchiesta “Before The Flood” con protagonisti le più grandi figure del panorama politico e socioeconomico internazionale, presenzia alla firma degli accordi di Parigi sul clima. E nel 2019, insieme a Laurene Powell Jobs e Brian Sheth, fonda Earth Alliance per difendere la biodiversità.

La sua ultima fatica ha per protagonista una giovane orangotango blu la cui vita è messa a rischio da noi umani e si chiama “OZI-La voce della foresta”.

Che si cimenti nel ruolo di reporter, attore, produttore o attivista Leonardo Di Caprio sembra non perdere mai di vista il suo vero obiettivo: salvare il nostro fragile pianeta.

Demna Gvasalia e Pier Paolo Piccioli, visioni opposte sensibilità comuni

Entrambi protagonisti delle cronache più recenti riguardanti il cambio di poltrone alla regia della moda, Demna Gvasalia e Pier Paolo Piccioli, sembrano aver trovato qualcosa in comune.

E sebbene i due stilisti divergano profondamente nelle scelte fino a ora intraprese - il primo noto per la sua posizione così anticonvenzionale nel fashion system sempre pregna di messaggi sociali ed ambientalisti, il secondo più tradizionalista e attento esploratore del presente - è nella promozione di una moda più inclusiva e spesso collaborativa con aziende e progetti eco-friendly che trovano il loro minimo comun denominatore.

La moda non convenzionale di Demna per Balenciaga

Un indizio questo che potrà trasformarsi in una prova solo il prossimo ottobre quando Pier Paolo Piccioli, successo in Balenciaga allo stilista georgiano, esordirà con il prêt-à-porter e Demna Gvasalia, raccogliendo l’eredità manifatturiera ed artigianale di Gucci, avrà la possibilità di tornare alle origini della materia ed onorarla attraverso la sua moda.

