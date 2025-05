È il primo ballerino nella storia diventato contemporaneamente étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York. Uno dei più grandi interpreti di capolavori del mondo classico. Roberto Bolle ora parla ai giovani, agli studenti dell'Università Cattolica di Milano nell'ambito dell'evento Dance Talk. "Bisogna dare fiducia ai giovani, non si può non dargliela, sono la parte migliore del Paese", ha detto.

Roberto Bolle Credit: Getty Images

Quello con gli studenti è stato per Bolle "un incontro importante, perché i ragazzi sono il futuro del Paese e della danza. Voglio trasmettere loro la bellezza di questa arte, i suoi valori, il mio percorso", ha precisato. “Esempi come il mio possono essere di aiuto e di ispirazione".

Roberto Bolle è una vera e propria star, conosciuta e corteggiata, anche dalla moda, in tutto il mondo, tanto che il ballerino è solito partecipare anche al Met Gala, gli Oscar della moda.

Roberto Bolle al Met Gala 2025 Credit: Getty Images

L'incontro è servito anche per lanciare On Dance: l'iniziativa di cui Bolle è promotore che si terrà dal 3 al 7 settembre all'Arco della Pace di Milano, per celebrare ogni tipo di danza.

“È un momento difficile per la danza" ha ammesso l’étoile. "In Italia negli ultimi 20 anni sono state chiuse molte compagnie di ballo. Non è facile per i ragazzi diventare ballerini professionisti e molti quindi vanno all'estero, è un grande problema perché si sono radicalmente ridotte le possibilità”.

