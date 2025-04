Papa Francesco: un leader ambientalista

Nella Giornata mondiale della Terra, il divo green Leonardo DiCaprio celebra il pontefice scomparso ricordando il suo impegno per quella terra orfana di un grande leader spirituale e visionario

Tra le tante star che oggi si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, c’è Leonardo di Caprio. L’attore ambientalista ricorda con commozione l’impegno green del pontefice, “uno dei leader più straordinari del nostro tempo, che ha portato a grandi trasformazioni non solo nella Chiesa, ma anche nell’ambito della sfida al cambiamento climatico”.

Oggi 22 aprile è un giorno speciale, la Giornata mondiale della Terra. Così l’omaggio di DiCaprio risuona più che mai come un monito e un’eredità importante.

Nella gallery pubblicata su Instagram dall’attore, una foto che lo ritrae con il pontefice nel 2016 durante le riprese di “Before the Flood - Punto di Non Ritorno”, il documentario che tra escursioni in zone naturali danneggiate dalle attività umane e interviste con meteorologi, politici ed economisti, ha offerto una disamina senza mezzi termini sul tema.

La lotta al cambiamento climatico durante il suo pontificato

Nella Giornata mondiale della Terra, orfana del pontefice, l’attore ha quindi voluto portare l'attenzione sull’impegno che Papa Francesco ha dimostrato, fin dagli esordi in Vaticano, nel comunicare la necessità di un cambiamento dello stile di vita delle popolazioni in relazione con il Pianeta. Un messaggio che, oltre la politica e l'ideologia, ha tratto vigore dalla consapevolezza di "non essere, noi, i padroni del mondo", bensì "forestieri e pellegrini”.

L'attore ha continuato il suo encomio citando due momenti che hanno concorso a segnare un punto di svolta nelle attuali riforme ambientali: l’enciclica “Laudato sì” del 2015, che, alla vigilia della Cop21, ha contribuito a siglare l’Accordo di Parigi sul clima e la pubblicazione del "Laudate Deum" del 4 ottobre 2023 in cui il pontefice ha richiamato i fedeli a un’azione immediata e decisiva per la salvaguardia ambientale citando le parole di San Francesco: “Siamo tutti parte della Natura”.

Leonardo di Caprio dal 2019, è co-fondatore dell'associazione no-profit ambientalista Earth Alliance e ha voluto così ricordare Papa Francesco, umile visionario e grande leader spirituale.