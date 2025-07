Sotto il cielo di Roma va in scena la nuova tappa dell’Alta Moda di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. C’è grande attesa per la collezione di abiti ispirata alla Roma Antica che sfilerà oggi tra le rovine del Foro Romano, emblema della sacralità dell’Impero e cuore pulsante della città sin dalle sue origini. Ma il calendario di eventi è fitto.

Credit: Getty Images

Ieri la pioggia ha stoppato quello dedicato all’Alta Gioielleria previsto nell'eterna cornice di Villa Adriana a Tivoli, uno dei siti più visionari dell'Antica Roma, dove l’imperatore plasmò la sua personale ideale di bellezza. I collier preziosi e gli orecchini verranno subito messi in vendita; tutto si ispira all’epoca di Adriano, tra eroi e divinità scolpite a mano in polvere di marmo, dettagli dipinti, micromosaici, monete e gli ormai popolari motti “veni, vidi, vici” e “S.P.Q.R” incisi sulle piastrine.

E dopo la sfilata di stasera, domani Ponte Sant’Angelo farà da passerella al defilé di Alta Sartoria, incorniciato dagli angeli scolpiti dal Bernini. L'eccellenza artigianale che si potrà apprezzare anche da vicino (fino al 13 agosto) al Palazzo delle Esposizioni, con la mostra “Dal cuore alle mani”.

Per concludere, mercoledì 16 luglio, tutti a Cinecittà sul set di Antica Roma.

È stata una grintosissima Cher a inaugurare la cinque giorni di appuntamenti tra Alta Gioielleria, Alta Moda e Alta Sartoria firmata Dolce & Gabbana. Sabato sera sul palco in mezzo a decine di ballerini è apparsa una inossidabile 79enne dentro un corpo da adolescente, capelli lunghissimi, voce inconfondibile. Per lei tre cambi d’abito - di Domenico e Stefano - in trenta minuti, tra scintillanti pantaloni cargo e succinti body. La location prescelta, il Westin Excelsior Hotel, fa da proscenio alla festa riservata a buyers e giornalisti.

I due stilisti hanno poi lasciato un regalo anche al resto della città: Secret Dolce Vita, una mostra fotografica en plein air (in Via Veneto, fino al 17 luglio) che celebra la Dolce Vita con milioni di negativi e lastre fotografiche inedite sulla Roma degli Anni 50 e 60, con i flash dei paparazzi, il glamour e le dive dell'epoca.

Credit: Getty Images

Un profondo tuffo nella città eterna, insomma, la tappa più importante del Grand Tour italiano inaugurato dai duo di stilisti nel 2012. Una sorta di “esame di maturità” che dopo Taormina, Venezia, Napoli, Como, Siracusa, Alberobello e Nora, vuole ancora una volta celebrare il patrimonio culturale italiano in dialogo con la tradizione sartoriale. Un film urbano che racconta storie millenarie, un viaggio – per dirla con le parole dei due stilisti - “at the very heart of Rome”.

Leggi anche:

Sfilano i “Pyjama boys” di Dolce&Gabbana: il pigiama diventa streetwear

L'arte di Dolce&Gabbana incanta (anche) Roma