Un viaggio immersivo che racconta la visione stilistica e culturale di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, attraverso moda, arte, artigianato e tradizione.

L’esposizione è ospitata fino al 13 agosto 2025 negli spazi monumentali del Palazzo delle Esposizioni, nel cuore di Roma.

Dal cuore alle mani exhibition Roma 2025 The Art of Sardinia Ph: DSL STUDIO DSC1413 Credit: Courtesy of Press Office