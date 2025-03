Domenico Dolce e Stefano Gabbana parlano alla Gen Z e portano la loro collezione intitolata “Cool girls” a sfilare per strada, rivisitando i codici del brand e lanciandosi in un nuovo approccio alla moda e allo styling. Il duo creativo si esprime in modo chiaro. “Being a cool girl means stay true to yourself” è la frase proiettata sul maxischermo che dà il via alla sfilata autunno-inverno 2025/2026. “Essere una ragazza cool vuol dire essere se stessa”, recita la massima, che testimonia una concezione stilistica più libera, per chi vuole stare bene fuori, ma soprattutto dentro di sé. A introdurre il defilé di Dolce&Gabbana, un video spot girato per le strade della città con protagonista la top model Vittoria Ceretti, fidanzata di Leonardo DiCaprio.

Uno stile grunge sofisticato

Cargo pants, must-have dell’universo di Dolce&Gabbana, e capi di lana si mixano con una lingerie sensuale e trasgressiva, da sempre parte dell’eredità del marchio. La ragazza cool segue il suo istinto e non si pone limiti, giocando e mescolando pezzi tra loro solo apparentemente distanti.

Sono look che affermano sicurezza mista a divertimento. La sottoveste non manca: tipica del guardaroba tradizionale siciliano, diventa iconica in quello di ogni cool girl, cortissima, rifinita con cinture a catena e indossata sotto parka e giacconi. Outfit sexy, completati dal comodo beanie hat, il cappellino a fagiolo, che sta bene su tutto, insieme a stivali e calzettoni. Uno stile grunge sofisticato, fatto di bomber XL, t-shirt con disegni colorati, pantaloni dalla stampa leopardo e sneakers.

Notte e giorno senza più confini

Notte e giorno si fondono, per una moda che permette di affrontare, con lo stesso mix di capi, passeggiate, aperitivi e serate in discoteca. Mini dress con pietre, cristalli e specchietti, tute di pizzo, capi in rete o a effetto vedo-non-vedo sembrano dire “indossami sulla pista da ballo”. Una concezione più libera testimoniata anche dalla scelta della doppia location, immagine perfetta della combinazione inwear/outwear.

La sfilata conquista la strada

La collezione entra in scena all’interno degli spazi dark del Metropol, l’edificio di rappresentanza di Dolce&Gabbana in viale Piave, per poi spostarsi ed estendersi all’esterno. Sulla strada, tra lavori in corso, ragazzine urlanti e persone affacciate ai balconi, la moda del marchio siciliano sfila con disinvoltura, sfrontata e senza schemi. Sono creazioni briose e vivaci, che guardano al futuro, dove top e reggiseni a triangolo si alternano e la pelliccia è protagonista. Il denim è in versione gioiello. Simbolo dell’abbigliamento basic da lavoro, il jeans ora è impreziosito dalle decorazioni barocche tipiche del brand, e indossato con slipper di pelliccia e giacche oversize.

Irina Shayk in passerella e Naomi in front row

Tanti i volti noti ospiti all’evento, a partire dalla catwalk, su cui ha sfilato anche la top model Irina Shayk. Seduti in front row Naomi Campbell, da sempre amica della coppia di stilisti, e Damiano David. Victoria De Angelis dei Maneskin, invece, fa ballare il centro di Milano grazie al suo DJ set, attorniata dalle modelle danzanti firmate Dolce&Gabbana. Il clima è di festa, dentro e fuori.