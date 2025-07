Kate Middleton a Wimbledon, perché indossava sempre la stessa spilla

Anche per la finale tra Sinner e Alcaraz la Principessa ha indossato un accessorio particolare, lo stesso visto il giorno prima per la premiazione femminile: ecco qual è il suo significato

All'indomani della strepitosa vittoria di Jannik Sinner contro Carlos Alacaraz, a tenere banco è l'incontro tra il vincitore di Wimbledon, primo italiano nella storia ad aggiudicarsi questo slam, e Kate Middleton.

La Principessa, madrina del torneo, ha assistito a tutto l'incontro dal Royal Box insieme al Principe William e a due dei suoi tre figli, George e Charlotte.

Al termine del match è stata lei a scendere sul Centre Courte per premiare Jannik, che forse per scaramanzia non si era preparato sul cerimoniale di corte. "Devo chiamarla Sua Altezza?" ha chiesto alla cerimoniera di Wimbledon che lo ha istruito a dovere.

Poi l'incontro dietro le quinte, voluto proprio da Kate Middleton per far incontrare il campione ai due eredi. “Sei un’ispirazione per i miei figli”, ha detto sorridendo, mentre Sinner rivolgeva qualche domanda ai piccoli Windsor.

Un dettaglio, però, non è passato inosservato agli occhi attenti del pubblico. Anche in questa occasione, così come già per la finale femminile, la Duchessa di Cambridge ha indossato una spilla verde scuro e viola.

Credit Getty Images

Il significato della spilla di Kate Middleton a Wimbledon

Se per la finale femminile di Wimbledon Kate Middleton ha sfoggiato un completo color crema firmato Self-Portrait, con giacca sciancrata in bouclé con cintura tono su tono e gonna plissé, per la finale la scelta è ricaduta su un abito blu cobalto midi con fiocco sulla spalla. In entrambe le occasioni, però, spiccava un dettaglio: una spilla sul petto, sotto la spalla. Come mai questa ripetizione? Il motivo è piuttosto semplice. Si tratta di un fiocchetto verde scuro e viola che ricalca proprio i colori All England Lawn Tennis and Croquet Club, la sede in cui ogni anno si svolgono i campionati di Wimbledon.

Essendo stata proclamata madrina del torneo, quello di Kate è un omaggio e un segno di rispetto per il ruolo affidatole proprio dalla Regina Elisabetta nel 2016.

Credit Getty Images

Kate Middleton e Charlotte, i dettagli del look con omaggio a Lady D

Oltre agli abiti, non sono passati inosservati nemmeno gli accessori utilizzati dalla Principessa del Galles per la sua uscita pubblica a Wimbledon. Memore della durata monstre dell'ultima finale tra Sinner e Alcaraz (quella del Rolland Garros di giugno, che aveva superato le 5 ore), Kate Middleton è arrivata più che preparata. Sul Centre Court, infatti, ha sfoggiato un enorme cappello di paglia, per proteggersi dal sole di luglio, e il ventaglio con logo di Wimbledon.

Ad attirare l'attenzione è stata anche la piccola Charlotte e in particolare il suo smalto rosa. Una rottura rispetto al protocollo reale che è stata vista come un omaggio alla nonna Lady Diana, che amava questa nuance tenue.

