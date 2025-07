Oggetto iconico di civiltà antiche, amato nelle corti europee del Settecento e protagonista nelle mani delle dive, il ventaglio torna a dettare tendenza, trasformandosi da strumento per combattere l’afa a vero e proprio simbolo di stile.

"Vezzo" modaiolo nelle corti Europee dal 1500 in poi (grazie a Caterina de' Medici) da quella francese di Maria Antonietta a quella spagnola, strumento segreto di messaggi e seduzione delle Carmen di tutti i tempi, è approdato fino a noi senza perdere il suo fascino un po' decadente e soprattutto la sua utilità durante le estati torride.

Dalla passerella alla Riviera

Il mondo della moda, però, non ha mai smesso di amarlo e di riproporlo in passerella.

Conan Gray in Karl Lagerfeld 2023 Credit: Getty Images

Tra i suoi più grandi estimatori ci sono stati Karl Lagerfeld e John Galliano che lo ha scelto come accessorio in diverse delle sfilate realizzate negli anni ’90 per Dior.

Maria Grazia Chiuri lo ha riproposto per la collezione resort 2023 di Dior a Siviglia, ispirata alla ballerina di flamenco Carmen Amaya e all’estetica andalusa.

Per la primavera-estate 2025, i ventagli si fanno maxi, teatrali e decorati.

Louis Vuitton a vent'anni dall'iconica collaborazione con Takashi Murakami, presenta una riedizione degli originali disegni realizzati dal famoso artista giapponese.

Una fantasia vivace anima il modello di Prada, impreziosito dall'iconico logo triangolo in metallo smaltato.

Pucci lo propone con disegni geometrici e coloratissimi.

Le celeb che lo amano

Nella vita reale (e su instagram), sono sempre più le star che scelgono il ventaglio come accessorio da fotografare.

Alla sfilata SS26 di Jaquemus a Versailles, la supermodella e stilista Inès de la Fressange si è presentata con un ventaglio di seta bianca e bamboo.

Credit: Getty Images

L'ex premiere dame Carla Bruni adora i ventagli, negli anni li ha sfoggiati in numerose occasioni.

Dal red carpet del met gala 2023 allo street style.

Credit: Getty Images

Rihanna nel 2017 lanciò addirittura una sua collezione per Puma.

Fenty Puma by Rihanna, nasce direttamente nelle sale della Fenty University, si ispira allo stile del “Back to school” reinterpretando capi sportivi con un tocco glamour.

Credit: Getty Images

Per finire, in Spagna, dove il ventaglio è nato ed è da sempre un souvenir nazional popolare oltre che un necessario strumento di sopravvivenza al calore delle Sierre, la royal fashionista regina Letizia è stata fotografata con un elegante esemplare in legno d’ulivo a un evento estivo ovviamente in Andalusia. La persona giusta al posto giusto con, ora e sempre, l’accessorio giusto.

Credit: Getty Images

Leggi anche:

La moda contadina di Jacquemus incanta Versailles

Estate fresca e chic in Sangallo: come scegliere l’immancabile abito delle sere più calde