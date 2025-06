Estate fresca e chic in Sangallo: come scegliere l’immancabile abito delle sere più calde

È tornata la stagione romantica e leggera degli abiti in Sangallo. Amatissimi dalle star, sempre presenti anche in passerella

C’è un tessuto che più di ogni altro incarna l’idea di estate, leggerezza e vacanze al sole: è il sangallo, ricamato, candido e senza tempo.

E quest’anno torna protagonista, in passerella e nei look delle star, un classico che non smette mai di reinventarsi.

Il sangallo, un ricamo a traforo su cotone o lino nasce nell’Ottocento e prende il nome dalla cittadina svizzera di San Gallo, dove veniva prodotto.

Usato per la lingerie vittoriana e gli abiti da giorno, è diventato col tempo sinonimo di delicatezza e artigianalità.

Oggi viene reinterpretato con tagli moderni e dettagli couture.

Sulle passerelle primavera-estate 2025, il sangallo bianco ha conquistato stilisti e maison.

Zimmermann propone camicette da abbinare a pantaloni balloon e maxi cinture, perfetto per un aperitivo barefoot sulla sabbia.

Chloé lo declina in caftani vaporosi con macro-trafori.

Valentino, invece, ne fa abiti-scultura, ricamati con motivi floreali e tagli architettonici.

E poi ancora Alberta Ferretti, Philosophy e Ulla Johnson, che lo abbinano a denim e sandali in cuoio.

Star Sangallo addicted

Elle Fanning adora il sangallo e lo indossa in declinazioni differenti.

Qui, in vacanza in riva al mare ha scelto un modello morbido e arricchito dal tulle.

Anche Beyoncé è stata fotografata con una gonna traforata in sangallo bianco e sandali in cuoio.

Il consiglio di X-Style

Perfetto in versione chemisier con sneakers per la città, con espadrillas e shopper in paglia per la spiaggia, con gioielli oro e clutch per una serata estiva.

L’importante è giocare con le trasparenze e i volumi!

