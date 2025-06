Lo chef italiano più celebre al mondo, Massimo Bottura, accende i motori del ristorante del Museo Enzo Ferrari, nel cuore di Maranello.

Lo fa con un menù dedicato alle "Supercars", ispirato alle protagoniste dell’omonima mostra (aperta al pubblico fino al 17 febbraio 2026) ospitata dal Museo Enzo Ferrari di Modena che racconta i modelli che hanno rappresentato le pietre miliari della storia di Ferrari e dell’auto sportiva in generale.

Il menu del ristorante "Cavallino" , negli spazi dell'ex mensa dei dipendenti Ferrari, è nato dalla creatività dei due cuochi Riccardo Forapani e Virginia Cattaneo, in sinergia con il Centro Stile Ferrari.

Il Menù

Ecco una selezione di alcuni piatti:

288 GTO è un antipasto con ostrica alla brace, gelatina di pomodoro e ciliegie, spuma di mozzarella, basilico.

Per la F50 è stata creata una ricetta dove le linguine di Gragnano e l’astice grigliato e la sua bisque sono esaltati da una salsa al prezzemolo e gel di limone.

L’auto che porta il nome del fondatore, Enzo, è omaggiata da un piatto di tortellini di anguilla con dashi, Parmigiano Reggiano e uva Grasparossa.

Come plauso per la F80 un secondo a base di piccione con cipollotto, rabarbaro, rosa e abete rosso.

A chiudere il menù, il dessert Speedform

Massimo Bottura protagonista (anche) a Vico

A Vico Equense continua la grande kermesse del cibo firmata dallo chef Gennaro Esposito, uno degli appuntamenti gastronomici più importanti d’Italia, trasformando per tre giorni la cittadina in un palcoscenico di sapori in una capitale della cucina italiana d’eccellenza.

Massimo Bottura è stato protagonista insieme a Carlo Cracco della serata inaugurale: Bites of Italy, con chef internazionali chiamati a reinterpretare la cucina italiana.

Un evento che ogni anno unisce chef, produttori, appassionati e curiosi per celebrare il gusto come esperienza collettiva.

Una manifestazione che non è solo una celebrazione della cucina italiana e internazionale, ma anche un importante momento di solidarietà, tutti gli incassi, infatti, sono destinati a realtà sociali e sanitarie selezionate.

