Foulard legato sotto il mento per domare i capelli spettinati dal vento, camicia di lino leggerissimo e jeans arrotolato alla caviglia per passeggiare a piedi nudi in riva all’oceano. La divisa perfetta per l’eleganza estiva rimane la stessa dopo oltre 70 anni. Quei capi, quei tessuti e quegli abbinamenti sono rimasti gli ingredienti perfetti per ricreare uno chic disinvolto, adatto a la vie en plein air, ma sempre garbato.

Un codice estetico che affonda le sue radici a qualche chilometro da New York, negli Hamptons, il luogo di rifugio per eccellenza dell’upper class cittadina, diventato nei decenni una passerella naturale per la moda americana.

Credit: Getty Images

Uno stile incarnato, prima tra tutte, da Jacqueline Kennedy Onassis, che in veste di first lady americana è diventata fonte di ispirazione per la sua classe mai urlata, sempre suggerita e rilassata.

È stata lei a lanciare la moda dei pantaloni a sigaretta, poi detti Capri, con l'orlo risvoltato da indossare con i mocassini. È stata lei a incantare con quel suo modo di passeggiare in spiaggia con una borsa di paglia al braccio.

Credit: Getty Images

Ed è stata Carolyn Jeanne Bessette, moglie di John Fitzgerald Kennedy Jr, a ipnotizzare nelle serate più fresche con quel maglioncino a collo alto, meglio se basico in nero, un manifesto silenzioso di eleganza intellettuale, sempre impeccabile. Papessa del minimalismo, Carolyn scelse sempre camicie bianche, borse firmate senza logo, e sdoganò lo slip dress persino nel giorno del suo matrimonio segreto con John John Kennedy. Carolyn e Jackie, suocera e nuora, icone di stile ciascuna a modo proprio, entrambe sacerdotesse di sobrietà alto borghese.

Credit: Getty Images

A interpretare in passerella l'eleganza delle élite americane è stato Ralph Lauren. Il suo logo, un giocatore di polo a cavallo, è diventato il simbolo del sogno americano ben vestito. Nelle sue campagne pubblicitarie famiglie sorridenti che fanno pic-nic nel giardino di casa, cavalli che corrono sui campi da polo, cocktail al tramonto sul pontile. Una eleganza costiera che negli anni ha codificato lo stile stelle e strisce.

Credit: Getty Images

Uno stile di vita, fatto di pezzi intramontabili e tonalità naturali, che rimane lì, su quelle spiagge bianco abbagliante, in quelle residenze affacciate sull’Oceano, e continua a raccontare che non c'è niente di più chic di un dolcevita nero portato con disinvoltura.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

