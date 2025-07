Sottile come un soffio, fluido come seta sulla pelle, lo slip dress torna in scena.

Ispirato alla lingerie Anni 90 ma reinterpretato con una nuova consapevolezza, è il pezzo chiave di una femminilità sofisticata, fatta di libertà e leggerezza. Video

Slip dress in passerella

Gli abiti sottoveste di Chloé scivolano sul corpo, in satin opaco e crêpe di seta, giocando con spalline sottilissime, scolli delicati e palette cipria.

Chloé SS25 Credit Getty Images

Alberta Ferretti, invece, porta lo slip dress in una dimensione quasi eterea.

I suoi modelli sono lunghi, impalpabili, attraversati da trasparenze e giochi di tulle e chiffon. Spesso arricchiti da ricami floreali in rilievo o inserti in pizzo chantilly.

Ermanno Scervino trasforma l'abito in un’arma di seduzione.

Pizzi e micro dettagli couture definiscono silhouette aderenti che si muovono tra il nude, il giallo e l’avorio. È l’abito perfetto per una sera d’estate in città.

Dries Van Noten, maestro del contrasto, propone slip dress in raso lucido dai toni intensi: rame, bronzo, indaco, arricchiti da stampe astratte o dettagli metallici.

Anche le star li adorano!

Gli slip dress si vedono quotidianamente anche per le strade, indossati da celeb come Vittoria Ceretti, Hailey Bieber, Kendall Jenner, Jenna Ortega, Lily Rose Depp e Iris Law.

Iris Law, Cannes Film Festival 2025 Credit Getty Images

Leggi anche:

Estate fresca e chic in Sangallo: come scegliere l’immancabile abito delle sere più calde

Sere d’estate: i vestiti lunghi più seducenti dalle passerelle